【名包投資】22個獨一無二LV手袋開賣　藝術家重新設計　估價13萬至20萬

LV手袋品牌設計，再結合藝術家創作的手袋限量系列，所有拍品都是知名藝術家親筆簽名，每個都是「只此一個」，獨一無二，而且估價亦不算太高，包包放經典LV帽箱中更顯特別，近日焦點拍賣之一，就是最新路易威登與蘇富比合作舉辦「Artycapucines系列手袋拍賣會」系列，外型十分吸睛。

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一系統手袋估價一致為:16,000 - 24,000 EUR，約為13萬至20萬港元，普通款官網售價也要8.8萬。

設計師及作品介紹

1.Gregor Hildebrandt

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Gregor Hildebrandt 的 Artycapucines 於 2021 年首次發布，基於原創作品，該作品採用了藝術家標誌性的工藝，了製作這款包，這款新作品被精心絲網印刷到白色皮革上，在正面製作出「正片」黑白圖像，在背面製作「負片」黑白圖像。該包的底部和肩帶由漆皮製成，激光雕刻有凹槽圖案，而其內部則完全採用對比鮮明的粉紅色皮革襯裡。

2.Paola Pivi

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Paola Pivi 的 Artycapucines 於 2021 年首次發布，靈感源自她 2007 年的作品《一杯卡布奇諾，然後我走》，是複雜、高要求的皮革鑲嵌工藝的傑作。每個單獨的部件都分別插入包的光滑皮革結構中，包括超過 30 個瓷質皮革製成的杯子和碟子，以及超過 25 個由鍍金金箔的精緻金色小羊皮製成的卡布奇諾泡沫。首先將豹紋印在光滑的皮革上，然後進行刺繡，打造出毛皮般的外觀和触感。

3.Ugo Rondinone

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Ugo Rondinone 的 Artycapucines 於 2022 年首次發布，採用丑角圖案，這是對他長期以來對小丑的興趣的致敬，是通過在包的皮革主體上精心手工刺繡近 15,000 顆小珠子而製成的。該設計的每個鑽石部分還包含 3D 打印花朵，其靈感源自 1988 年製作的 Rondinone 雕塑，讓人想起路易威登 Monogram 中的花朵。手柄是手工製作的半透明彩虹——藝術家的另一個長期視覺圖案——經過精心設計，在明亮的光線下，其顏色會「投射」到包袋的翻蓋上。

路易威登的Artycapucines系列手袋，是把Capucines手袋變成限量版藝術傑作，獨特設計由當代重要的藝術家們創作於Capucines手袋上。22款LV手袋預計於7月1至5日在蘇富比巴黎總部展出，並且於6月28日至7月12日進行網上投標。路易威登與蘇富比合作推出的22款Artycapucines系列手袋，均重新製作，使用與原來限量版相同的精湛工藝和材料，更多款式看下圖︰

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蘇富比包款和配飾部門首次與LV合作

一系列手袋是由藝術家重新設計的限量版藝術品，皆附有藝術家簽名，每只手袋裝在覆有路易威登經典Monogram圖案的Louis Vuitton Boîte Chapeau帽箱中展示。拍賣會的淨收入將捐贈給藝術家選擇的慈善機構或非政府組織。這是蘇富比包款和配飾部門首度與路易威登獨家合作，完全符合其持續支持新興與獨立藝術家及設計師的精神。

22位參與的藝術家分別為Amélie Bertrand、Daniel Buren、Sam Falls、Urs Fischer、Gregor Hildebrandt、Donna Huanca、黃宇興、Alex Israel、劉韡、Peter Marino、Beatriz Milhazes、Vik Muniz、Jean-Michel Othoniel、朴栖甫、Paola Pivi、Ugo Rondinone、Tschabalala Self、Josh Smith、Jonas Wood、Kennedy Yanko、曾梵志和趙趙。

路易威登的Artycapucines系列手袋展現了品牌的無限創新和高超工藝的傳統，已經有24位國際藝術家以Capucines手袋的獨特設計當成理想畫布，發揮各種天馬行空的創意。此次拍賣會的22只手袋都是全新特殊的作品，藝術家會在每一只獨特的帽箱上簽名，讓這些量身打造的作品從單純的簽名變成更精緻的藝術品。

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