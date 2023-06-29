  • 30°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 21:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名包投資】22個獨一無二LV手袋開賣　藝術家重新設計　估價13萬至20萬

個人增值 21:00 2023/06/29

分享：

分享：

LV手袋品牌設計，再結合藝術家創作的手袋限量系列，所有拍品都是知名藝術家親筆簽名，每個都是「只此一個」，獨一無二，而且估價亦不算太高，包包放經典LV帽箱中更顯特別，近日焦點拍賣之一，就是最新路易威登與蘇富比合作舉辦「Artycapucines系列手袋拍賣會」系列，外型十分吸睛。

    點擊圖片放大

一系統手袋估價一致為:16,000 - 24,000 EUR，約為13萬至20萬港元，普通款官網售價也要8.8萬。

設計師及作品介紹

1.Gregor Hildebrandt

    點擊圖片放大

Gregor Hildebrandt 的 Artycapucines 於 2021 年首次發布，基於原創作品，該作品採用了藝術家標誌性的工藝，了製作這款包，這款新作品被精心絲網印刷到白色皮革上，在正面製作出「正片」黑白圖像，在背面製作「負片」黑白圖像。該包的底部和肩帶由漆皮製成，激光雕刻有凹槽圖案，而其內部則完全採用對比鮮明的粉紅色皮革襯裡。

2.Paola Pivi

    點擊圖片放大

Paola Pivi 的 Artycapucines 於 2021 年首次發布，靈感源自她 2007 年的作品《一杯卡布奇諾，然後我走》，是複雜、高要求的皮革鑲嵌工藝的傑作。每個單獨的部件都分別插入包的光滑皮革結構中，包括超過 30 個瓷質皮革製成的杯子和碟子，以及超過 25 個由鍍金金箔的精緻金色小羊皮製成的卡布奇諾泡沫。首先將豹紋印在光滑的皮革上，然後進行刺繡，打造出毛皮般的外觀和触感。

 

3.Ugo Rondinone

    點擊圖片放大

Ugo Rondinone 的 Artycapucines 於 2022 年首次發布，採用丑角圖案，這是對他長期以來對小丑的興趣的致敬，是通過在包的皮革主體上精心手工刺繡近 15,000 顆小珠子而製成的。該設計的每個鑽石部分還包含 3D 打印花朵，其靈感源自 1988 年製作的 Rondinone 雕塑，讓人想起路易威登 Monogram 中的花朵。手柄是手工製作的半透明彩虹——藝術家的另一個長期視覺圖案——經過精心設計，在明亮的光線下，其顏色會「投射」到包袋的翻蓋上。

 

路易威登的Artycapucines系列手袋，是把Capucines手袋變成限量版藝術傑作，獨特設計由當代重要的藝術家們創作於Capucines手袋上。22款LV手袋預計於7月1至5日在蘇富比巴黎總部展出，並且於6月28日至7月12日進行網上投標。路易威登與蘇富比合作推出的22款Artycapucines系列手袋，均重新製作，使用與原來限量版相同的精湛工藝和材料，更多款式看下圖︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

蘇富比包款和配飾部門首次與LV合作

一系列手袋是由藝術家重新設計的限量版藝術品，皆附有藝術家簽名，每只手袋裝在覆有路易威登經典Monogram圖案的Louis Vuitton Boîte Chapeau帽箱中展示。拍賣會的淨收入將捐贈給藝術家選擇的慈善機構或非政府組織。這是蘇富比包款和配飾部門首度與路易威登獨家合作，完全符合其持續支持新興與獨立藝術家及設計師的精神。

22位參與的藝術家分別為Amélie Bertrand、Daniel Buren、Sam Falls、Urs Fischer、Gregor Hildebrandt、Donna Huanca、黃宇興、Alex Israel、劉韡、Peter Marino、Beatriz Milhazes、Vik Muniz、Jean-Michel Othoniel、朴栖甫、Paola Pivi、Ugo Rondinone、Tschabalala Self、Josh Smith、Jonas Wood、Kennedy Yanko、曾梵志和趙趙。

路易威登的Artycapucines系列手袋展現了品牌的無限創新和高超工藝的傳統，已經有24位國際藝術家以Capucines手袋的獨特設計當成理想畫布，發揮各種天馬行空的創意。此次拍賣會的22只手袋都是全新特殊的作品，藝術家會在每一只獨特的帽箱上簽名，讓這些量身打造的作品從單純的簽名變成更精緻的藝術品。

【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升

致敬木偶奇遇記、瑪利奧　一幅作品成交價逾200萬　新晉畫家西九免費展覽

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
今日
【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【勞力士拍賣】Paul Newman遺物、兩隻Daytona近900萬成交
2023/06/18
【勞力士拍賣】Paul Newman遺物、兩隻Daytona近900萬成交
致敬木偶奇遇記、瑪利奧　一幅作品成交價逾200萬　新晉畫家西九免費展覽
2023/06/15
致敬木偶奇遇記、瑪利奧　一幅作品成交價逾200萬　新晉畫家西九免費展覽
【二手尋寶】美國男$400買舊二手椅　出自名師　翻新拍賣勁賺66萬
2023/06/14
【二手尋寶】美國男$400買舊二手椅　出自名師　翻新拍賣勁賺66萬
【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daytona　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元
2023/06/12
【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daytona　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元
品牌 設計 拍賣 時裝服飾 LOUIS VUITTON 手袋 巴黎 文娛藝術 彩虹

下一篇文章

【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【遊日必睇】ICOCA正式接入Apple Pay　3大交通卡選擇　4個超簡單綁定步驟
【遊日必睇】ICOCA正式接入Apple Pay　3大交通卡選擇　4個超簡單綁定步驟
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
股票失利、生意虧損　4人家庭月入7萬想換3房樓　如何部署 ?
股票失利、生意虧損　4人家庭月入7萬想換3房樓　如何部署 ?
華爾街實習生時薪940元　近7萬人爭崩頭　錄取率僅約0.5%
華爾街實習生時薪940元　近7萬人爭崩頭　錄取率僅約0.5%
夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓
夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款