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【好去處】商場20周年慶設4大打卡位　$20萬旅遊禮券大抽獎陸續推出

精明消費 13:00 2023/07/01

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置富產業信託 （00778） 為慶祝20周年，陸續推出一連串活動。其中包括伙拍香港插畫藝術家Messy Desk，聯乘合作設計置富Malls旗下4大商場打卡場景，繪出置富Malls社區面貌。4個打卡地方包括馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及置富第一城。

此外，置富Malls亦準備「Messy Desk快樂伴隨便攜袋」供換領。Fortune+會員只要在置富Malls單一商場內（適用於+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅）任何２間不同商戶累積消費滿500元，包括400元或以上的電子貨幣/機印消費單據（適用於麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈），或到Fortune Malls App使用Point+即可換領。

換領日期由7月29日起、每日中午12時至晚上8時，每張消費單據必須100元或以上，每日禮品數量有限。置富也預告，將會陸續推出更多優惠和終極大抽獎，頭獎為價值20萬元的旅遊禮券，詳情會稍後再公布 。

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