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【著數優惠】AlipayHK、支付寶派$15億優惠　7.1起登入即可領取

精明消費 20:30 2023/06/29

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香港零售管理協會聯同一眾品牌及AlipayHK、支付寶宣布，將於2023年7月1日至8月31日期間舉行「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，為香港市民和遊客推出價值約15億元的購物禮遇及體驗項目，涵蓋超過130個品牌共約6,000間商舖，從而振興香港零售業。

AlipayHK及支付寶是今次活動唯一電子錢包伙伴，130個品牌將透過兩地電子錢包將優惠傳遞給本港和內地用戶。AlipayHK在推廣期內，在主界面進入零售管理協會的「品牌Channel」專頁，即可領取「香港開心購物節」優惠。每日於中午12點進入專頁，更可有機會獲得商戶送出的禮物和高達5折的優惠券、以及AlipayHK送出的Ant Bank PayLater禮券。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「過去一年，品牌透過雙錢包的流量曝光，超過3500萬張優惠券被領取使用。是次聯合全港零售業界的大型推廣活動，我們期待將商戶15億購物優惠送達到AlipayHK超過300萬活躍用戶及內地支付寶超過10億用戶，讓兩地用戶在今個暑假好好享受流暢、物美價廉的消費體驗，為香港經濟注入新動力。」

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示：「消費者使用電子支付工具在門店購物、網購已是大勢所趨，我們明白，使用電子支付消費有一個學習過程，所以今次購物節透過與在兩地擁有龐大用戶群的AlipayHK和支付寶合作，鼓勵大家盡量運用數碼科技兌換優惠，大家一起與時並進。」

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欄名 : 生活理財

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