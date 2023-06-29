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景順：市場不會「硬著陸」、偏向「顛簸著陸」　中國不會推大規模寬鬆政策

個人增值 18:05 2023/06/29

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景順投資管理發表了2023年中期投資展望，該行認為，市場偏向「顛簸著陸」，也就是隨著通脹溫和，貨幣政策收緊接近尾聲，經濟將出現相對短暫和輕微的放緩，隨後將迎來經濟復甦。該行還表示，有可能出現的下行情景，即「硬著陸」，全球經濟受到更大衝擊，首先是美國經濟衰退，然後波及其他經濟體；亦有可能出現上行情景，即「平穩著陸」，即貨幣政策對經濟增長的影響少於預期，全球經濟相對未受到傷害。

在「顛簸著陸」下，投資者應該如何捕捉高收益類別？

該行表示偏好以下資產類別︰
1. 固定收益︰高質量的公司和結構性信貸
2. 股票︰
-亞洲(尤其是中國）
-成長和品質
-技術、消費產品和服務
3. 貨幣︰歐元、瑞士法郎和日圓

中國不會推大規模寬鬆政策

中國與很多主要發達市場不同，疫後重新開放在很大程度上有利於服務業發展，而全球增長放緩意味著製造業活動弱於預期，該行預計，防禦型股票短期内表現更好，但隨著市場逐漸低估經濟復蘇，周期性股票開始表現更好。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，中國仍然是一個有潛力的市場，相對其他經濟體通脹水平較低，增長前景强勁，他預計，中國人民銀行將在2023年剩餘時間内繼續采取寬鬆政策。

中國需要更多財政政策和貨幣政策進行推動，但趙耀庭認為，不會出現大規模的寬鬆政策，可能是一些零碎的政策，儘管政策利率下調10個基點，但這並不會真的對中國經濟有很大作用，他預計，隨後還會有更多寬鬆措施，例如高科技製造業的稅收減免、為消費者提供補貼等，還有一些正在推動經濟增長的行業或刺激措施，例如房地產方面以及基礎設施投資。

渣打：恒指21000點有阻力　若有大型刺激可上23000點

滙豐：投資者對中國市場過於悲觀　内地GDP增長或超5%

美國加息已到頂、但今年不減息　瑞士百達︰内地7月後會有刺激政策

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