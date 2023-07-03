男士美容最新產品速遞　一次過照顧潔面＋眼袋＋頭髮

對不少女士來說，衫可以不買，但唇膏和護膚品這些美容產品就不可不買，畢竟件衫如何漂亮，還要有一個靚樣才可以將服裝提升，而這股趨勢對男士們也愈來愈重要，對不？一直以來美容產品每個月都有大量新產品推出，不妨就在這裏為大家update最新的男士產品情報。

▲ 眼底修護有色眼霜。（$480/www.meetcary.com/圖片品牌提供）

▲ 眼底修護有色眼霜。（$480/www.meetcary.com/圖片品牌提供）

眼袋

近年不少品牌致力發展男裝美粧市場，剛過去的5月才正式登陸香港的Cary便是其中一員，品牌由Matteo Chung創立，其中皇牌產品是兼具護膚及彩粧效果眼底修護有色眼霜。

品牌以專利的C-Remedial複合物研製，眼霜結合了能為肌膚補水的透明質酸和菸鹼醯胺，以及可修復色素沉澱及膠原流失問題的植物成份。產品有兩種與膚色相融的顏色選擇，帶來不著痕跡的遮瑕效果，亦可減輕細紋、皺紋和黑眼圈。配方可兼作眼霜及天然遮瑕霜，為雙眼帶來神采。

▲ Aqua Media Cologne forte淡香精。（35ml-200ml/$1,050-3,300/Maison Francis Kurkdjian/圖片品牌提供）

身

以前大家購買香水都會選擇一些時裝品牌的出品，但近年一些獨立經營的香水品牌發展一日千里，來自法國的Maison Francis Kurkdjian是你今天一定要認識的獨立香水品牌，Francis Kurkdjian 13歲時知道有調香師這種工作，於是立志向這方面發展。

25歲更是他事業的轉捩點，由他為Jean Paul Gaultier創作的Le Male香水，一推出馬上成為全球大熱，2009年自立門戶，現在是LVMH的旗下品牌。全新的Aqua Media Cologne forte淡香精，前調是意大利佛手柑和希蒂鶯香調相融合，加上馬鞭草香調、意大利佛手柑精華、甜茴香和木質麝香等，喜歡新鮮生香草味的朋友不可錯過。

▲ 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜（上）和亞瑪遜白泥磨砂潔面粉（下）。（上$335、下$320/Kiehl's/圖片品牌提供）

面

每個美粧品牌最基本的產品必定是潔面產品，Kiehl's這方面有不少選擇，最近又推出了全新的亞瑪遜白泥磨砂潔面粉，當中不含硫酸鹽、對羥基苯甲酸酯、乙二胺四乙酸（EDTA）和微膠粒的粉泡配方，與水混合可搓出豐富泡沫，每天早晚用一次，能夠高效地去除多餘油脂，令肌膚清爽亮澤。

同一時間推出亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，該面膜適合中性至油性肌膚使用，有助清除污垢及積聚於肌膚表面的死皮角質和污染物，暢通毛孔，防止出現粉刺黑頭。

▲ K18 MOLECULAR REPAIR髮膜。（$660/Sephora/圖片品牌提供）

▲ Virtue Labs Flourish髮肌密集活泉，有效改善髮質。（$405/Sephora/圖片品牌提供）

頭髮

愈來愈多人在家護理頭髮，一來慳錢，二來有不少五花八門的產品出現，再一次重返香港市場的Sephora就特意推出Better Hair Club，當中有不少專業護髮產品。對於乾旱髮質，若不處理好頭髮會出現缺水或水分流失問題，要將頭髮回復水潤順滑，可用髮膜或髮尾油等保濕產品，為髮絲補充足夠養分。至於原本已經是一頭脆弱易斷髮質的人，會因為染色而將斷髮問題加重，使用溫和的產品可免受熱力或紫外線傷害頭髮。

產品查詢：Kiehl's（2196 8348）、 Maison Francis Kurkdjian（6010 4462）、Sephora（3153 2783）、meetcary.com

