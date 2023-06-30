致富第一步︰算出「底線數字」　掌控你的「迴旋餘地」

《財富決策》（The Wealth Decision）作者、個人理財專家Dominique Broadway在CNBC撰文稱，如果想致富，就必須計算你的底線數字。要弄清楚自己在雜貨、娛樂、送禮上花費多少錢，甚至計算給出的小費也很重要。

Broadway表示，當你的的財務狀況沒有達到你想要的水平時，有時很容易逃避關注這些數字。但至少需要計算一個數字，你的底線數字，即你的收入減去支出得出的結果。

底線數字反映了什麽

「底線數字」代表你做任何事的迴旋餘地，代表你的財政靈活性，如果你的底線數字為正，你就能從中分配出一些錢來實現你的目標，比如償還債務、投資或買房。無論是100美元還是10,000美元，你都可以找到迴旋餘地，開始用你的錢做出明智決定。

如果底線數字為負，請不要灰心。問自己這些問題：

1. 可以減少哪些開支？

列出你可以努力減少的費用。例如，你可能不需要同時為Disney+和Netflix付費，因為可以通過新的上網計劃免費獲得它們。又或者，你可能沒有意識到你在辦公室的外賣午餐上花了這麼多錢。

2. 怎樣才能賺更多錢？

列出所有可以獲得額外收入的可能方式：

你有哪些技能或興趣可以向他人收費？也許你會彈鋼琴、可以教小孩子鋼琴課。如果你喜歡狗，也可以在午休時間幫鄰居遛狗。

你是否有任何資產可供長租或短租？

你目前的工作是否有加薪的空間？或者你可以開始在其他地方尋找能給你漲薪的職位。

那麽，怎樣計算底線數字呢？Broadway表示，毋需復雜的Excel表格來完成此操作，只需拿出筆記本、鉛筆和銀行賬戶即可：

第1步：計算你的收入

這是每個月存進你賬户的税後收入金額，包括你從全職、兼職工作、租金收入、零工等方面獲得的任何資金。坐下來，把它們全部算出來。

如果你的收入始終波動，就用你過去六個月或一年的平均月收入。

第2步：統計你的支出

維持生活需要很多錢。許多人甚至沒有意識到自己正在支付費用，或者不知道金額如此之高。

檢視你的所有交易，並記下這些項目中每一項的開支：

住房（租金和抵押貸款）

公用事業（煤氣、電、暖氣、水、垃圾等）。

有線電視/電視/互聯網

手機

雜貨

外出就餐

公共交通

汽車（汽油、維修、停車、保險等）。

娛樂/度假

其他可自由支配的費用（愛好、個人護理等）。

購物和服裝

禮物/捐款

學生貸款

汽車貸款

信用卡付款

儲蓄

一旦你有了總數，就可以確定你的底線數字是多少。

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Broadway舉了一位女行政助理的例子，她的月收入為4,424美元，月支出總額為4,181美元，即底線數字是243美元：

收入（單位：美元） 支出（單位：美元） 在當地安全公司任行政助理：$3,604/月 周末當私人教練：平均$820/月 住房（房租和按揭）：$1,100

水電、天然氣、暖氣等：$211

有線電視/電視/網絡：$75

家用固話/手機：$45

百貨：$300

外出就餐：$400

公共交通：$30

汽車（汽油、維修、停車、保險等）：$120

娛樂/度假：$290

其他可自由支配開支（愛好、個人護理等）：$150

購物和服裝：$220

禮物/捐款：$50

學生貸款：$130

信用卡付款：$400

儲蓄：$400 月收入總計：$4,424 月支出總計：$4,181

（來源：Dominique Broadway）

Broadway表示，仔細檢視收入支出數字可能會讓人感到恐懼和壓力。但你只需要每年做一次，清楚地知曉資金流入流出的具體情況，會讓你有能力掌控你的交易、塑造你的金錢觀念。

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