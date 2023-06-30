致富第一步︰算出「底線數字」　掌控你的「迴旋餘地」

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《財富決策》（The Wealth Decision）作者、個人理財專家Dominique Broadway在CNBC撰文稱，如果想致富，就必須計算你的底線數字。要弄清楚自己在雜貨、娛樂、送禮上花費多少錢，甚至計算給出的小費也很重要。
Broadway表示，當你的的財務狀況沒有達到你想要的水平時，有時很容易逃避關注這些數字。但至少需要計算一個數字，你的底線數字，即你的收入減去支出得出的結果。
底線數字反映了什麽
「底線數字」代表你做任何事的迴旋餘地，代表你的財政靈活性，如果你的底線數字為正，你就能從中分配出一些錢來實現你的目標，比如償還債務、投資或買房。無論是100美元還是10,000美元，你都可以找到迴旋餘地，開始用你的錢做出明智決定。
如果底線數字為負，請不要灰心。問自己這些問題：
1. 可以減少哪些開支？
列出你可以努力減少的費用。例如，你可能不需要同時為Disney+和Netflix付費，因為可以通過新的上網計劃免費獲得它們。又或者，你可能沒有意識到你在辦公室的外賣午餐上花了這麼多錢。
2. 怎樣才能賺更多錢？
列出所有可以獲得額外收入的可能方式：
那麽，怎樣計算底線數字呢？Broadway表示，毋需復雜的Excel表格來完成此操作，只需拿出筆記本、鉛筆和銀行賬戶即可：
第1步：計算你的收入
這是每個月存進你賬户的税後收入金額，包括你從全職、兼職工作、租金收入、零工等方面獲得的任何資金。坐下來，把它們全部算出來。
如果你的收入始終波動，就用你過去六個月或一年的平均月收入。
第2步：統計你的支出
維持生活需要很多錢。許多人甚至沒有意識到自己正在支付費用，或者不知道金額如此之高。
檢視你的所有交易，並記下這些項目中每一項的開支：
一旦你有了總數，就可以確定你的底線數字是多少。
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Broadway舉了一位女行政助理的例子，她的月收入為4,424美元，月支出總額為4,181美元，即底線數字是243美元：
|收入（單位：美元）
|支出（單位：美元）
|
在當地安全公司任行政助理：$3,604/月
周末當私人教練：平均$820/月
|
|月收入總計：$4,424
|月支出總計：$4,181
（來源：Dominique Broadway）
Broadway表示，仔細檢視收入支出數字可能會讓人感到恐懼和壓力。但你只需要每年做一次，清楚地知曉資金流入流出的具體情況，會讓你有能力掌控你的交易、塑造你的金錢觀念。
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欄名 : 理財加油站