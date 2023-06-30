  • 30°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 08:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

致富第一步︰算出「底線數字」　掌控你的「迴旋餘地」

個人增值 08:30 2023/06/30

分享：

分享：

《財富決策》（The Wealth Decision）作者、個人理財專家Dominique Broadway在CNBC撰文稱，如果想致富，就必須計算你的底線數字。要弄清楚自己在雜貨、娛樂、送禮上花費多少錢，甚至計算給出的小費也很重要。

Broadway表示，當你的的財務狀況沒有達到你想要的水平時，有時很容易逃避關注這些數字。但至少需要計算一個數字，你的底線數字，即你的收入減去支出得出的結果。

底線數字反映了什麽

「底線數字」代表你做任何事的迴旋餘地，代表你的財政靈活性，如果你的底線數字為正，你就能從中分配出一些錢來實現你的目標，比如償還債務、投資或買房。無論是100美元還是10,000美元，你都可以找到迴旋餘地，開始用你的錢做出明智決定。

如果底線數字為負，請不要灰心。問自己這些問題：

1. 可以減少哪些開支？

列出你可以努力減少的費用。例如，你可能不需要同時為Disney+和Netflix付費，因為可以通過新的上網計劃免費獲得它們。又或者，你可能沒有意識到你在辦公室的外賣午餐上花了這麼多錢。

2. 怎樣才能賺更多錢？

列出所有可以獲得額外收入的可能方式：

  • 你有哪些技能或興趣可以向他人收費？也許你會彈鋼琴、可以教小孩子鋼琴課。如果你喜歡狗，也可以在午休時間幫鄰居遛狗。
  • 你是否有任何資產可供長租或短租？
  • 你目前的工作是否有加薪的空間？或者你可以開始在其他地方尋找能給你漲薪的職位。

那麽，怎樣計算底線數字呢？Broadway表示，毋需復雜的Excel表格來完成此操作，只需拿出筆記本、鉛筆和銀行賬戶即可：

第1步：計算你的收入

這是每個月存進你賬户的税後收入金額，包括你從全職、兼職工作、租金收入、零工等方面獲得的任何資金。坐下來，把它們全部算出來。

如果你的收入始終波動，就用你過去六個月或一年的平均月收入。

第2步：統計你的支出

維持生活需要很多錢。許多人甚至沒有意識到自己正在支付費用，或者不知道金額如此之高。

檢視你的所有交易，並記下這些項目中每一項的開支：

  • 住房（租金和抵押貸款）
  • 公用事業（煤氣、電、暖氣、水、垃圾等）。
  • 有線電視/電視/互聯網
  • 手機
  • 雜貨
  • 外出就餐
  • 公共交通
  • 汽車（汽油、維修、停車、保險等）。
  • 娛樂/度假
  • 其他可自由支配的費用（愛好、個人護理等）。
  • 購物和服裝
  • 禮物/捐款
  • 學生貸款
  • 汽車貸款
  • 信用卡付款
  • 儲蓄

一旦你有了總數，就可以確定你的底線數字是多少。

相關文章︰有錢人花費原來好少？每月外出用餐開支僅1600元　9成富豪常用優惠券

Broadway舉了一位女行政助理的例子，她的月收入為4,424美元，月支出總額為4,181美元，即底線數字是243美元：

收入（單位：美元） 支出（單位：美元）

在當地安全公司任行政助理：$3,604/月

周末當私人教練：平均$820/月
  • 住房（房租和按揭）：$1,100
  • 水電、天然氣、暖氣等：$211
  • 有線電視/電視/網絡：$75
  • 家用固話/手機：$45
  • 百貨：$300
  • 外出就餐：$400
  • 公共交通：$30
  • 汽車（汽油、維修、停車、保險等）：$120
  • 娛樂/度假：$290
  • 其他可自由支配開支（愛好、個人護理等）：$150
  • 購物和服裝：$220
  • 禮物/捐款：$50
  • 學生貸款：$130
  • 信用卡付款：$400
  • 儲蓄：$400
月收入總計：$4,424 月支出總計：$4,181

（來源：Dominique Broadway）

Broadway表示，仔細檢視收入支出數字可能會讓人感到恐懼和壓力。但你只需要每年做一次，清楚地知曉資金流入流出的具體情況，會讓你有能力掌控你的交易、塑造你的金錢觀念。

儲蓄不會帶來財富？ 白手起家富豪告訴你真正致富關鍵 「怕失去」會成為障礙

有錢人和你不一樣︰7條致富紀律 「嬰兒學步致富法」　別以為有錢就能奢侈

ET財智Talk
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

渣打：恒指21000點有阻力　若有大型刺激可上23000點
2023/06/29
渣打：恒指21000點有阻力　若有大型刺激可上23000點
現代投資組合理論之父去世 他在華爾街掀起過一場革命
2023/06/28
現代投資組合理論之父去世 他在華爾街掀起過一場革命
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
2023/06/27
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
【退休理財】7成長者收入靠強積金、6成人怕太長命會耗盡儲蓄
2023/06/27
【退休理財】7成長者收入靠強積金、6成人怕太長命會耗盡儲蓄
背靠30年回測數據　從「美林時鐘」學懂資產配置
2023/06/26
背靠30年回測數據　從「美林時鐘」學懂資產配置
財務自由 交通 保險公司 午餐 壓力 汽車 教練 儲蓄 學生貸款 煤氣

下一篇文章

【名包投資】22個獨一無二LV手袋開賣　藝術家重新設計　估價13萬至20萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【遊日必睇】ICOCA正式接入Apple Pay　3大交通卡選擇　4個超簡單綁定步驟
【遊日必睇】ICOCA正式接入Apple Pay　3大交通卡選擇　4個超簡單綁定步驟
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
渣打：恒指21000點有阻力　若有大型刺激可上23000點
渣打：恒指21000點有阻力　若有大型刺激可上23000點
股票失利、生意虧損　4人家庭月入7萬想換3房樓　如何部署 ?
股票失利、生意虧損　4人家庭月入7萬想換3房樓　如何部署 ?
夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓
夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款