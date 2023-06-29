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【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升

個人增值 15:46 2023/06/29

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奢侈手錶市場一直受到關注，價格一直未有大起色，當中瑞士精品手錶品牌勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）和愛彼（Audemars Piguet）等手錶，二手市場的價格近期更持續走低，跌至近兩年來的低點，相較於去年二月的紀錄高點明顯下跌。據下圖彭博Subdial Watch指數，追蹤著二手市場最常交易的前50款精品手錶，截至22日加權價格為36,263美元，過去24個月下跌了6.9%，也遠低於2021年6月的價位，即看價格走勢及跌價手錶款︰

    點擊圖片放大

上圖可見彭博Subdial Watch指數過去一年下跌了19%，過去30天的跌幅約為1%，這顯示瑞士二手名錶的價格下跌速度雖然放緩，但仍然呈現下跌趨勢。這個指數在疫情期間空前飆漲，並在去年2月達到頂峰，價格高達60,574美元。據倫敦Subdial公司表示，由於經濟放緩、利率上升和加密貨幣暴跌，瑞士頂級品牌高價手錶的需求已經開始降溫。該指數顯示。即看各品牌錶款價格變化:

    點擊圖片放大
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【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daytona　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元

過去12個月跌幅最大的手錶，為愛彼皇家橡樹Oak Jumbo Ultra Thin，目前均價為71,692美元，年內跌幅見上圖。 另外，百達翡麗的Nautilus Travel Time過去一年內，價格亦下跌 28%，淺藍色錶盤和棕色小錶盤的鉑金勞力士Daytona 116506 ，在二手市場上的價格下跌超過2成(詳情看上圖)。

不過，亦有一些不跌反升的例外，其中精鋼金質的勞力士 Lady-Datejust在過去12個月中價格表現最好，均價上漲了超過2%，達到了近4000美元，而1970至80年代的金質勞力士的Day-Date 18038則上漲了1.4%，價格看上圖。

隨著勞力士 (Rolex)、百達翡麗 (Patek Philippe) 和愛彼 (Audemars Piguet) 型號從 2022 年初創下的歷史高位繼續下跌，瑞士豪華手錶在二級市場上的價格接近近兩年來的最低水平。彭博 Subdial 手錶指數追踪了 50 款交易量最大的手錶指數。 按價值計算，瑞士的豪華手錶的價格遠低於 2021 年 6 月的價格水平。

相關文章︰這一隻錶本應貴過所有勞力士？專家拆解名錶潮流︰「以前醜怪，依家覺得型」

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