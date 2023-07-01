結婚前要坦白的5個金錢真相　43%人對伴侶隱瞞／謊報財務狀況

美國個人理財網站NerdWallet一項關於「財務不忠」的新調查發現，43%有伴侶的美國人表示，他們對另一半隱瞞或謊報了財務信息。NerdWallet資深撰稿人、前稅務會計師Erin El Issa建議，結婚前最好要向伴侶公開財務狀況，兩人可以好好談一談以下5個方面的真實情況。

1. 伴隨你成長的金錢教訓

El Issa指，沒有人想被另一半動輒評頭論足，但如果你對伴侶花錢的方式有疑慮，那麼就值得坐下來談談你們在成長過程中學到的金錢教訓。即使你的原生家庭從不談錢，你也可能親眼目睹了塑造你金錢觀的財務習慣。

問問你的伴侶：其父母如何花錢，家裏對債務的看法是什麽，以及家中自認是富裕是還是缺錢。如果你和伴侶來自不同的文化或社會經濟背景，這一點尤其重要，因為你們可能在不同的金錢規範下長大。

經過這次談話，你可能仍然不同意對方的儲蓄和消費方式，但你可能會更好地理解他們的金錢心理是如何形成的，即為什麼他們會這樣儲蓄和消費。

2. 未償還的債務

在有伴侶的美國人中，約8%表示曾對伴侶謊報或隱瞞自己的債務數額。

配偶通常不對伴侶婚前積累的債務承擔法律責任，但這些債務仍然會對兩人的財務狀況產生深遠影響。如果你們正在合併資金或只是為了共同的目標而努力，那麼這些債務就會影響你們的儲蓄和消費方式。

雙方都應寫下各自的債務餘額、利率和支付條款，然後共同決定如何償清債務。兩種流行的還錢方法是滾雪球法和雪崩法。使用滾雪球法，可以專注於償還從最小額到最大額的債務。這樣做的目的是，快速消除小額債務，可以令人有堅持還債的動力。雪崩法則是先償還最高利率的債務，再還更低利率的債務，直到全部還清，可以減少利息支出、更划算。

最好的還債方法是你能堅持下去的方法，因此請與伴侶討論這些選項，以便你們可以開始共同努力解決債務問題。

3. 收入和支出

NerdWallet的調查發現，有伴侶的美國人中，14%曾向伴侶謊報或隱瞞有關其收入的信息。近四分一 (23%) 對伴侶謊報或隱瞞購物支出。你的收入和支出會影響到你和你的配偶可以有多少錢用來建立共同生活。列出你目前的收入和支出，並要求你的伴侶也這樣做，這樣你們就可以一起決定是否有足夠的錢來使用，如果沒有，該如何處理。

並非所有伴侶都能在可自由支配的開支上達成共識。解決這個問題的一個好方法是每月為雙方分配等量的個人開支。因此，即使某項購買行爲不符合你的口味，支出金額也是雙方同意的。

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4. 信用評分

根據調查，12%有伴侶的美國人對另一半謊報或隱瞞自己的信用評分信息。信用評分不考慮婚姻狀況，配偶的分數也不會在評分公式中有關聯或合併，但你們的分數仍然可以相互影響。例如，如果你們決定買樓，雙方的信用分數很可能會被納入抵押貸款的考慮範圍。如果信用不好，就算申請成功獲批，按揭利率也可能更高。而如果你謊報信用評分，你的配偶可能會感到不滿。

雙方都應該檢查各自的信用分數，看看你們的起始評分是多少。如果你們中有人的分數需要改善，請一起製定一個計劃，開始建立信用。措施可以是償還債務，設置自動付款以確保每張賬單都按時支付，或索取信用報告並對其中的任何錯誤提出申訴。

5. 財務目標

當錢不夠用的時候，可能會有壓力，但用你的錢制定未來的計劃，也可能非常有趣。也許作爲一對伴侶，你們想買樓，享受夢想中的假期或開一家公司。談一談各自在未來想做的、需要花錢的事情。完成你們清單上的所有事情可能不現實，但暫時不要急著否定任何想法。選擇一兩個目標，並想出切實的第一步，開始實現你們的財務夢想。

根據美國人口普查局的最新估計，近60%的美國成年人與配偶或伴侶一起生活。對財務保持誠實和開放，可以幫助為這些家庭建立堅實的基礎。

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