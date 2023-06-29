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股票失利、生意虧損　4人家庭月入7萬想換3房樓　如何部署 ?

個人增值 13:30 2023/06/29

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無論是自住或投資，置業是每對夫婦都會考慮到的重要事情，對於早已上車、年過40歲夫婦，曾經出售居屋套現換樓，已買2房原本打算用來投資，但按揭成數過高不可放租，加上面對股票失利，創業生意虧損，已經沒有積蓄下仍然想換3房樓，應否賣出手頭物業、如何重新部署投資?看看龔成是如何回應:

讀者:

您好！一直都有睇你寫嘅文章，我相信有一日可以做到財務自由。

想請教一下，很想兩房換三房，請問我可以如何步署？

背景：

先生4X歲，月薪$47k + 1.5個月花紅

本人4X歲，月薪$20k 13個月糧

一個小朋友，有請工人姐姐

數年前出售居屋，套現$400萬。

之後租住730呎3房私樓$18000

心急投資買樓感後悔

我先生很心急買一間屋投資，一直打算放租出去3年後賣走，2021年2月$670萬買入430呎兩房私樓，借8成上會，買樓之後先知道高成數按揭唔可放租，唯有裝修間屋自住，現在銀行估價有$672萬。

我一直都很後悔買了這間屋，低層+比之前間屋面積細）但我先生因想轉換工作，很心急買一間屋作投資，當時銀行估價只有$631，我跟他說買了已蝕錢，他依然要買。

先生都想換3房，一直說這間屋是投資，不是自住，我跟他說想明年賣走，他很不願意，當初是他說是用來投資，不明白為何現在改變主意，我很難理解。

搬入去沒有再用工人姐姐，做了一年多全職媽媽，沒有收入。這年投資股票全輸光，網店生意虧損，資金已用光，現在已沒有積蓄。

今年再請工人姐姐照顧小朋友，全職工作，放棄投資股票及網店生意，重新開始。

就夠3年，過了額外印花稅期，好想$750萬賣出單位，預計套現約250萬，再借9成$800萬以下換3房，這樣做得到嗎？謝謝

龔成︰

首先，香港樓市同以往已經唔同左，我自己預期唔會再好似以往咁大升(但都不會大跌)，只會平穏發展。所以，一般有讀者問我是否值得投資香港樓，我再會叫佢計清楚，在預期只會平穏發展、租金回報不高、物業買賣成本高昂架情況下，是否值得做。

物業需長線供得起 滿足家庭需要

你現時物業明年就會過3年期，你可以考慮換成3房，但前提是你有無信心長線供得起，另外這個物業能否滿足你家庭未來10-20年需要，過到2關就值得考慮。

至於能否你心目中價格沽出，我不太肯定。我建議你用現時樓價作準，去計算是否有足夠資金(記得預鬆少少，已免估值不足問題)去完成這個換屋計劃，咁會較穏當。

不建議借更多錢的方式換房

坦白講，你地家庭的收入少左，加上近年財富減少，其實唔太建議以借更多的模式去換3房，因為對整體財富的風險度都高左，同時有點勉強。加上買賣成本高，你地真的要想清楚，我個人唔算好建議這刻這樣做。

最後，我建議你好好審視一下過往投資失敗的原因。因為每個人想做好財富增值，投資都是不可缺少的一環。'

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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