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【港車北上懶人包】有咩保險要求？保障額幾多先夠？ 4大重點一文拆解

保險 10:30 2023/07/01

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「港車北上」計劃今天（7月1日）起正式實施，香港私家車毋需取得常規配額，亦可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省。由於路程跨越香港和內地，就算在香港買了車保也不足夠。本網整合有關港車北上的4大保險重點，有意申請的讀者一定要留意。

1. 參加「港車北上」有咩保險要求？

根據計劃網站，參與「港車北上」的車輛必須符合香港和內地有關汽車第三者風險的法定車輛保險規定，申請人可透過提供相關服務的香港保險公司，購買符合規定的「等效先認」保單，或另行投保內地「機動車交通事故責任強制保險」（簡稱「交強險」）。

2. 甚麼是「等效先認」？

港珠澳大橋橫跨香港、內地、澳門三地的水域，香港車輛使用不同路段時，要分別遵守所屬地域的法例。為方便香港車主／司機，兩地有關監管機構已就跨境汽車保險「等效先認」安排達成共識，整張保單由一家香港保險公司承保，形式為於香港汽車保險保單上附加內地汽車保險，毋需分別購買兩地保單。

值得留意，「等效先認」的適用範圍配合「港車北上」，即經港珠澳大橋珠海口岸進入廣東區域行駛、 非常規配額（只懸掛香港車牌無粵港兩地牌）的香港非營運小汽車。

3. 內地「交強險」的保障範圍有甚麼？

交強險的保額要求為20萬元（人民幣，下同），20萬元的保障當中，仔細拆分成以下3個部分，超出賠償額的費用須由車主自行承擔：

  • 第三方死亡傷殘：18萬元
  • 第三方醫療費用：1.8萬元
  • 第三方財產損失：2,000元

4. 自選附加商業險　保障車上人員

「第三者」並不包括受保車輛車上人員及司機，因此申請「港車北上」時，建議「車輛商業保險」（簡稱「商業險」）。商業險的保障範圍包括第三者人身傷亡或財產損失在內地法定最低要求以外的額外賠償，以及受保車輛車上人員及司機的相關賠償。投保人可視乎需要決定賠償限額，前者可選擇100萬至1000萬元，後者為1萬至10萬元。

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港車北上保險大比較

    點擊圖片放大

目前而言，承保港車北上的保險公司有10餘家，當中包括世聯保險、亞洲保險、AXA安盛、中銀保險、交銀保險、太平洋保險、中國平保等等。市場可見的計劃當中，交強險的最高賠償額為20萬元，即內地要求的最低門檻；商業險的保額差異比較明顯，例如AXA安盛只設200萬元的汽車第三者保險、中銀保險從100萬至1000萬元都有選擇。

收費方面，假設汽車第三者保險的最高賠償額為200萬元，蘇黎世以每年保費2,246元（5座或以下）略高於同行。分開細項來看，蘇黎世的交強險收費1,140元，商業險的部分收費為1,106.4元。如果另加車上人員責任保險，每座位加收360元。

中銀投保優惠　最多可贈$100禮券

中銀保險表示，即日起至9月30日期間，首300名客戶成功經該行手機銀行投保「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」短期30天保障，可獲贈50元購物禮券。此外，首50名客戶成功經中銀香港網上銀行或手機銀行投保此計劃全年保障，則可獲最多100元購物禮券。

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