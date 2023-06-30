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【今日優惠精選】今日銅鑼灣免費派電影票│ Sogo男女裝及童裝泳衣7折

精明消費 07:30 2023/06/30

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. YES UA：免費派發電影門票

今日即6月30日（星期五），亞洲聯合財務將在銅鑼灣地帶免費派發310張電影票，每人限領一張，送贈之門票不可自行選位。

日期：6月30日（星期五）
時間：12:00 - 16:00
地點：銅鑼灣地帶附近

電影場次如下：
1) 7月27日（星期四）19:30 尖沙咀iSQUARE
2) 7月30日（星期日） 11:30  銅鑼灣時代廣場

    點擊圖片放大

2. Sogo：銅鑼灣店 Summer Fun 多款泳裝7折

崇光推出夏日限定優惠，包括精選品牌男女裝及童裝泳衣，低至7折，還有沙灘裝備等等。

詳情可參閱：按此

另外，由即日起至2023年8月8日，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店2/F女士服裝部、4/F運動用品部或7/F兒童服裝及玩具部即日累積(最多2張同一樓層發票)購物滿1,500元，即可以優惠價70院換購為食妹便攜式手機防水袋；或即日累積同一樓層購物滿1,800元(最多2張同一樓層發票)更可免費換領禮物。

    點擊圖片放大
    +2

3. 7-11: 買任何產品 加11元送旅行袋

即日起至8月1日，買任何產品7-11產品，加11元即可換購新推出隨行袋一個。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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