【今日優惠精選】台灣百年餅店免費試飲試食｜時代廣場免費領沐浴啫喱

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.陳允宝泉百年台日糕餅店：灣仔店 免費試飲試食

即日起至7月4日，陳允宝泉百年台日糕餅店灣仔總店將舉行免費試飲試食活動，可以試食到原味鳳梨酥燕窩冰粿及阿里山烏龍茶，每日定時中午12:00及下午4:00，限量100件。

地址：灣仔灣仔道139號地舖

電話：3188 1278

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2. Rituals：時代廣場免費換領淋浴啫喱泡沫

即日起至2023年7月2日，親臨Rituals Cosmetics銅鑼灣時代廣場店，打卡及即場登記做會員，即可免費換領Rituals淋浴啫喱泡沫50ml體驗裝1支及85折購物優惠券1張。每人只限享用禮品及購物優惠禮券1次。

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3. 百老匯：Dyson 家居科技體驗展

即日起至7月5日，Dyson在九龍灣德福廣場進行家具體驗展，現場還有「Dyson Clean Up體驗大挑戰」有機會贏取現金券及神秘禮品，部分產品現場購買可享獨家限定優惠。

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撰文：hket小編

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