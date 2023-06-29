渣打：恒指21000點有阻力　若有大型刺激可上23000點

渣打財富管理首席投資辦公室發表2023年市場展望，該行表示，中港股市缺乏信心，期望有重大政策刺激經濟，另外，美國仍然預期有衰退機會，不過時間將會延遲。在市況波動下，投資者們普遍偏向持有現金，但隨著市場發展，現金優勢將會被削弱，債券反而是捕捉高收益的好選擇。

中國需要財政政策刺激經濟

近日，港股波動處於低位，可見中港股市信心還沒有完全恢復，需要出台相應財政政策以刺激經濟。渣打香港北亞區投資總監鄭子豐表示，現時企業現金流充足，但缺乏信心，因此經濟進一步發展更需要財政政策，而非貨幣政策。



他還表示，在下半年，恒生指數將會在18000點至20000點之間徘徊，預期21000點出現阻力。若7月中政治局會議可以出台大型刺激政策，恒指市盈率將有望提升約10%，恒指亦有望升至20000點至23000點。至於中國行業配置方面，偏好非必需品消費、中國通訊等板塊。

現金收益在未來12個月可能見頂

渣打香港高級投資策略師陳正犖表示，現時，持有現金還能鎖定一定高利息，但在未來12個月可能見頂，現金優勢被削弱。要想鎖定高收益率，在資產配置中，偏向高評級債券，以達到分散風險的目的。在經濟衰退的預期夏，高評級債券可以幫助投資者對冲衰退帶來的風險，若經濟最終沒有衰退，亦可以幫助投資者鎖定較高收益率。因此，他認為在目前「十字路口」市況下，高評級債券是幫助投資者分散風險的合適選擇。

另外，該行還表示超配亞洲美元債。由於亞洲受惠經濟帶動盈利表現，亞洲美元債違約率下跌，有8成亞洲美元債屬於投資級別債券，加上整體信貸質素較好。其次，亞洲美元債的估值仍然吸引，名義收益率和收益率溢價分別為6.5%和約3.315 個基點，均高於歷史平均水平。因此，亞洲美元債也是合適選擇之一。再者，就算聯儲局繼續加息，對債券回報的影響不大，因此投資者可以將債券納入構建投資組合考慮。

預計美國明年開始減息

歐美和中國政策方向分歧持續，該行表示，仍然預期美國有衰退機會，但調整了衰退出現的時間點，機會率由早前的80%稍微下降至70%，預計延遲至明年首季出現。還預計，聯儲局下半年將暫停加息，但不會馬上減息。主要是現時部分領先指數疲弱，例如美國製造業採購經理指數（PMI）表現負面，指向衰退，並預料聯儲局將於明年上半年開始減息。

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