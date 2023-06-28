【MPF】首5個月44億元流入股票基金　打工仔配置漸趨進取　

投資市場去年經歷罕見「股債齊跌」的慘況，相信不少強積金成員的組合也是「滿江紅」。儘管近年市況依然波動，強積金顧問公司GUM指出，成員風險配置漸趨進取。截至2023年5月底止，今年首5個月共有44.4億元資金淨流入至股票基金，其中15.87億元流向港股基金最多，歐股基金和美股基金分別錄得12.94億元和8億元淨流入。

在股票市場復蘇下，保守基金和保證基金期內分別錄得18.97億元和33.89億元資金淨流出。GUM策略及分析師雲天輝表示，2023年初至今保守基金和債券基金回報相若，但保守基金的穩定性較佳，已連續六個月錄得正回報，每個月平均回報為0.2%至0.3%，預期年回報達3%至4%。

保守基金首5個月升1.5% 歐美、日股齊升逾10%

GUM資料顯示，強積金保守基金和保證基金，今年以來分別累升1.5%及0.8%，成功在波動的市況下達到「保本」的效果，惟同期的美股基金、日股基金、歐洲基金和環球基金均見雙位數回報；俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）核心累積基金也有6.8%正回報，可見回報和風險成正比。

積金局︰保守基金長遠回報低 MPF要避免「高買低賣」

日股淨流入 比「65歲後基金」少

日股走出「迷失30年」，相關基金近期表現亮麗，今年以來累升14.7%，僅次於美股基金的16%正回報。不過從MPF的資金流向，暫未見大量成員流入日股基金。根據GUM數據，今年以來日股基金錄得4.2億元資金淨流入，在各類型基金當中排行第八，比「65歲後基金」的淨流入5.11億元還要少。

估計過去3個月淨流出/流入 資產類別 2023年3月 2023年4月 2023年5月 股票基金 +5.1億元 +9億元 +19.4億元 混合資產基金 -7.6億元 -3.7億元 -3.5億元 固定收益基金 +2.5億元 -5.3億元 -15.9億元 資料來源：GUM報告

雲天輝指出，由於不是每家強積金經理人都有提供日股基金，有部分成員就算想買都無辦法；在投資市場也比較少聽見「炒日股」，多數也是「炒美股」為主，對板塊風險的認識未必全面。截至6月23日為止，日股基金6月份錄得3.9%正回報，與美股基金相同；單計5月份，日股基金錄得1.37億元資金淨流入。

下半年應如何部署？

對於2023年下半年的展望，GUM常務董事陳銳隆稱主要取決於大中華區表現、利率走勢、中美關係及俄烏戰事等等，因應美聯儲點陣圖顯示利率有機會些微上調，市場預期明年年初減息，預期將會利好市場表現。

陳銳隆表示，由於中國經濟復蘇步伐較預期慢，目前亦未見有大規模救市措施，中美關係短期內也難以大幅好轉，加上俄烏戰事年底前和平解決的可能性偏低，估計2023年全年強積金整體表現不會太好，建議投資者應留意不同地區板塊表現。

GUM向3類不同的強積金成員，提供不同的部署政策建議（詳見下表）。陳銳隆又提醒，強積金屬於超長線的投資，成員不應過分追逐短期的市場升跌，而且不應過分因應市場周期的升跌而進行頻密轉換。

投資者類別 建議 積極管理強積金的高風險投資者 不同股票類別的回報相差十分巨大，以今年年初的表現為例，最佳和最差的股票類別平均回報相差高達20%

成員可以考慮更多元化的風險資產配置，包括美國、日本、歐洲的股票資產

有利於優化組合回報和平衡投資組合風險 中風險投資者 混合資產的回報差別相對股票基金為少，但成員仍然仍需要作出小心選擇

預設投資策略因為美歐成份較高，年初至今回報較佳 低風險投資者 美國今年減息機會較低，市場預期最快明年有機會減息，因此債券資產價格上升的空間有限

雖然美聯儲可能會因為其他外部因素，例如是經濟衰退和其他流動性問題影響，而改變今年息率路徑，債券基金的波動比以前提高,因為各大央行的長期量寬政策和最近貨幣緊縮的矛盾

在高息環境和外圍環境不明朗的情況下，保守基金繼續可以作為資金的避風港並獲取穩定的回報， 年初至今保守基金回報已達1.5%，全年年率回報預計可達3%以上

▲ GUM策略及分析師雲天輝（左）和GUM常務董事陳銳隆（右）

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