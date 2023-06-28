【北上消費】繼支付寶後　內地微信支付也可加國際卡（附簡單3步綁定海外信用卡）

不少人曾經在內地旅遊時都遇到過支付不便等問題，在付錢時才發現自己的付錢方式受到限制。內地微信作為中國最流行的社交媒體和支付平台之一，現時港人已經可以加入國際VISA信用卡，經本報實測亦可綁定MasterCard，北上吃喝玩樂支付更加方便。

以往跨境消費沒有內地戶口或人民幣，或多或少會沒那麼方便，微信指在7月份起，於中國的海外遊客將國際VISA信用卡或借記卡添加到微信賬戶後，將能夠方便地訪問全國數千萬商戶以及交通和送貨等各種服務。

加卡步驟如下:

1.打開微信，先切換錢包地區至中國大陸(「我」->「服務」->右上角「...」->「切換錢包地區」->「中國大陸」)

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2.再按錢包，選擇信用卡/簽帳金融卡

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3.按指示新增卡片，輸入信用卡及帳單地址等詳細資料

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按同意協議，就可以成功加卡，無論VISA還是Mastercard一樣可以綁定。

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別忘了打開付款二維碼，改做優先以信用卡支付。微信指，海外VISA信用卡或借記卡接入微信後，將可享受購物、餐飲、酒店住宿、交通等全新商戶和服務，涵蓋線上線下體驗，涵蓋購物、餐飲、酒店住宿、交通等各個方面。

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除了微信支付外，近日螞蟻集團旗下的支付寶推出同樣功能，現已能夠支援來自不同地區的發卡行所發行的Mastercard信用卡或扣賬卡的連接。

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