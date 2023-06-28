  • 30°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上消費】繼支付寶後　內地微信支付也可加國際卡（附簡單3步綁定海外信用卡）

精明消費 19:38 2023/06/28

分享：

分享：

不少人曾經在內地旅遊時都遇到過支付不便等問題，在付錢時才發現自己的付錢方式受到限制。內地微信作為中國最流行的社交媒體和支付平台之一，現時港人已經可以加入國際VISA信用卡，經本報實測亦可綁定MasterCard，北上吃喝玩樂支付更加方便。

以往跨境消費沒有內地戶口或人民幣，或多或少會沒那麼方便，微信指在7月份起，於中國的海外遊客將國際VISA信用卡或借記卡添加到微信賬戶後，將能夠方便地訪問全國數千萬商戶以及交通和送貨等各種服務。

加卡步驟如下:

1.打開微信，先切換錢包地區至中國大陸(「我」->「服務」->右上角「...」->「切換錢包地區」->「中國大陸」)

    點擊圖片放大

2.再按錢包，選擇信用卡/簽帳金融卡

    點擊圖片放大

3.按指示新增卡片，輸入信用卡及帳單地址等詳細資料

    點擊圖片放大

按同意協議，就可以成功加卡，無論VISA還是Mastercard一樣可以綁定。

    點擊圖片放大

 

別忘了打開付款二維碼，改做優先以信用卡支付。微信指，海外VISA信用卡或借記卡接入微信後，將可享受購物、餐飲、酒店住宿、交通等全新商戶和服務，涵蓋線上線下體驗，涵蓋購物、餐飲、酒店住宿、交通等各個方面。

    點擊圖片放大

除了微信支付外，近日螞蟻集團旗下的支付寶推出同樣功能，現已能夠支援來自不同地區的發卡行所發行的Mastercard信用卡或扣賬卡的連接。

相關報導︰【北上消費喜訊】支付寶即日起可綁Mastercard

八達通APP攻略   北上消費暢通無阻   毋需內地戶口或電話號碼

內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
今日
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【好去處】話題新店進駐Mikiki　昭和風喫茶店／花系主題餐廳／誠品首間九龍東分店　文青慢活新熱點
2023/06/24
【好去處】話題新店進駐Mikiki　昭和風喫茶店／花系主題餐廳／誠品首間九龍東分店　文青慢活新熱點
【好去處】想去露營又怕熱？　6大Glamping推介 有冷氣/雪櫃/藍牙音響
2023/06/24
【好去處】想去露營又怕熱？　6大Glamping推介 有冷氣/雪櫃/藍牙音響
深圳食玩優惠　車費半價最後兩天／ 5-6折嘗人氣川菜、海鮮自助、日料
2023/06/24
深圳食玩優惠　車費半價最後兩天／ 5-6折嘗人氣川菜、海鮮自助、日料
再見「快時尚」? 85%人願買較少、追求更好質量　更多人二手取代全新
2023/06/23
再見「快時尚」? 85%人願買較少、追求更好質量　更多人二手取代全新
餐飲 車票 服務 香港 玩樂 微信支付 網上購物 電子支付 網購平台 手機Apps

下一篇文章

【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信用卡消費】各大銀行信用卡SMS提示服務一覽　防止騙徒有機可乘
【信用卡消費】各大銀行信用卡SMS提示服務一覽　防止騙徒有機可乘
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【今日優惠精選】九巴小童免費任搭13日｜凑凑周年慶低至半價
【今日優惠精選】九巴小童免費任搭13日｜凑凑周年慶低至半價
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款