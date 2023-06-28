華爾街實習生時薪達940元　近7萬人爭崩頭　錄取率僅約0.5%

彭博社報道，隨著金融業試圖吸引更多因科技行業裁員而感到幻滅的年輕人，華爾街公司開出的暑期實習工資越來越高，一些實習生的時薪能達到120美元（約939.7港元）。

實習時薪中位數漲至120美元

該報道援引Levels.fyi的數據指，全美金融職位中，16家頂級公司的實習生薪酬中位數躍升了19%。對沖基金和自營交易公司的漲幅甚至更高，它們的實習薪資同比增長29%，達到時薪111美元（約869.5港元），即每周工作40小時的税前工資為4,400美元（約3.4萬港元）。

在Citadel和Citadel證券，今年實習生的工資中位數上漲了約25%，達到每小時120美元。以一個月内每周工作40小時計算，即税前月薪為19,200美元（約15萬港元）。

近7萬人申請 錄取率僅約0.5%

超高薪吸引了大量求職者，競爭極其激烈。Citadel發言人表示，今年公司收到了超過69,000份實習申請，同比增長逾65%。《商業内幕》報道，只有大約300名學生能最終晉級，錄取率不到0.5%。

雖然大銀行今年減少了獎金，並繼續裁員，但頂級人才仍然能在華爾街賺到很多錢。一些金融公司正開出更高的實習工資，試圖在許多大學生對科技行業裁員感到失望時，吸引年輕人加入。

Levels.fyi首席執行官Zaheer Mohiuddin説，在遠程工作已成為一種流行福利的時代，提高薪酬也是需現場辦公的金融公司吸引人才的一種方式。

福利待遇堪比全職員工

實習生的薪酬可能因角色、教育背景、公司類型和其他因素而不同。巴克萊銀行位於美國的投行夏季實習生工資，按年折算能達到11萬美元（約86萬港元），而花旗集團的實習時薪為50美元（約391.7港元）。

美國銀行為全美實習生提供的時薪中位數為41美元（約321.2港元），而那些願意在夏天搬到紐約的實習生則能拿到46美元（約360.3港元），投行實習生的薪酬則更高。據一位發言人説，他們的工資按年折算可以達到11萬美元。

許多金融實習生還能獲得其他福利，包括簽約獎金、生活津貼和公司住宿安排，現在的待遇與全職員工差不多。

對沖基金、自營商、莊家出手最闊綽

eFinancialCareers根據Levels.fyi上的薪資數據，整理出了一份最高薪金融實習計劃的名單，並指：出手最闊綽的公司是對沖基金、自營交易公司和電子市場莊家（electronic market maker）。

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巴克萊銀行程序化招聘的全球負責人Mei Zhou告訴彭博社，他們收到的實習申請量錄得同比上漲。 她說：「儘管最近的市場狀況不佳，但對巴克萊銀行業務實習機會的興趣仍然強勁。我們認為，這是一個跡象，表明學生們優先考慮長期機會和穩定。」

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