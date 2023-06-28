定期存款邊間好？現有資金最高5厘　港元都有4.2厘　省卻搬錢煩惱（新增新資金比較）

最近讀者想必看到不少高息定期推廣，但查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金，單憑目前在戶口內的錢，能做到的息率沒有宣傳中的那麼高。

本文為你介紹最高息的現有資金定存，有些門檻高達數百萬，也有些低門檻的，10萬元或以下可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.2厘，美元更高見5厘水平！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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不同存期都有4厘

各國加息方興未艾，美聯儲也講明是稍稍暫停，下半年勢必再加息。港元定存近兩個月高企，連現有資金都有4厘，且涵蓋不同存期。

6個月及3個月港元定存，現有資金最高有4.2厘，均為招商永隆的手機銀行優惠，起存額為50萬元，但若是1萬元至50萬元以下，也有4.15厘。

富邦則在12個月、6個月及3個月的現有資金都有4厘，不過起存額就要100萬元，經手機銀行開立。

大眾銀行也是3個不同存期都有4厘，起存額50萬元便可，即使低過50萬元，也有最高3.95厘。

星展一周內兩度加息，目前12個月及6個月現有資金都有4厘，4個月及3個月則為3.9厘。

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，而且新資金優惠往往要百萬元起存，門檻較高，詳情如下︰

港元新資金優惠

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美元現有資金優惠

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美元高見5厘

美元定存普遍較港元高息，即使是現有資金，也有銀行高企在5厘水平。目前富邦在12個月、6個月及3個月存期，美元現有資金優惠均有5厘，但需100萬港元等值。

創興3個月則有5.1厘，與新資金的5.5厘相差不多，且起存門檻只1萬美元，需經電子渠道開立。

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