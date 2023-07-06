定期存款邊間好？新資金4.5厘、現有資金最高4.2厘　省卻搬錢煩惱（7月7日更新）

目前不同存期最高息的港元定存，請看下圖︰

▼ 點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金，而滙豐的5厘港元定存又要特選客戶。若沒有收到邀請，單憑目前在戶口內的錢，能做到的息率沒有宣傳中的那麼高。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，有些門檻高達數百萬，也有些低門檻的，10萬元或以下可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.15厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

▼ 點擊圖片放大

不同存期都有4厘

各國加息方興未艾，美聯儲也講明是稍稍暫停，下半年勢必再加息。港元定存近兩個月高企，連現有資金都有4厘，且涵蓋不同存期。

目前最高的現有資金優惠，是大眾銀行，12個月、6個月及3個月都有4.2厘，50萬元可開立，10萬元以下也有4.1厘。

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.15厘，50萬元可開立，需經電子渠道。

招商永隆有最高4.1厘，9個月、6個月及3個月港元定存的現有資金都有，均為招商永隆的手機銀行優惠，起存額為50萬元，但若是1萬元至50萬元以下，也有4.05厘。

富邦則在12個月、6個月及3個月的現有資金都有4厘，不過起存額就要100萬元，經手機銀行開立。

【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000 想瞓身要考慮這兩點

大眾銀行也是3個不同存期都有4厘，起存額50萬元便可。

星展12個月及6個月現有資金都有4厘，4個月及3個月則為3.95厘。

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，目前新資金最高4.5厘，與現有資金相比，有些微優勢，詳情如下︰

港元新資金優惠

▼ 點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶 自製新資金 一定要識

本文最後更新日期︰2023年7月7日

更多高息存款︰

【高息存款】8厘活期高息、4個月平均逾4厘｜恒生7.5厘、渣打5.25厘

388天4.5厘新高位、6個月4.25厘齊破頂｜最新7月份定期存款

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App