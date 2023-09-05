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定期存款利率邊間好？4.5厘不同存期、高低門檻都有（9月7日更新）

收息攻略 14:46 2023/09/05

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目前多個不同存期、最高息的定期存款利率都在4.4厘至4.6厘之間，但由於近日多家銀行都有輕微減息，想鎖定高息或者要趁早。詳情請看下圖︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5.2厘、工銀亞洲的4.6厘都要新客戶或者大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，部分有些是低門檻的，不足1萬元也可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.5厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.5厘　低門檻4.3厘

目前現有資金最高達4.5厘，與此前短息高過長息的趨勢有異，目前最高息是12個月存期，屬於招商永隆的大戶優惠，起存額達500萬元才有4.5厘，但如果你有足夠資金，1年收息22.5萬，相當吸引。

低門檻可選虛擬銀行，雖然近日減息，但低門檻而言仍屬高水平，例如平安壹賬通有最高4.3厘，屬12個月存期，100元起存。上圖沒有列出24個月及18個月存期，匯立銀行在這兩個存期均有4.2厘，10元起存，同樣是毋需新資金。而其1年期也有4.1厘。

低門檻的還可以考慮星展銀行，其12個月或6個月存期的現有資金，5萬元起存就有4.2厘。

富邦的手機銀行優惠，12個月及6個月的現有資金有4.3厘，但要100萬元起存。

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.3厘，屬3個月的現有資金當中最高息率，50萬元可開立，需經電子渠道。

新資金一度高達5厘

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色。早前花旗有新客戶、新資金最高5厘。其次要數工銀亞洲的4.6厘新客戶優惠，因此現有資金優惠與新資金不相伯仲。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年9月7日

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