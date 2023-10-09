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定期存款利率邊間好？綠債退款4.88厘；新資金5厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 10:00 2023/10/09

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滙豐上月加息至4.5厘，拉開了定期存款的水平，加上銀行爭奪綠色債券的退款，目前多個不同存期、最高息的定期存款利率都在4.5厘或以上，從3個月到24個月存期都再創新高。詳情請看下圖︰

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  •  

    • 最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5厘、工銀亞洲的4.9厘或建行亞洲的4.85厘，都要新客戶或者大額新資金。

    以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.7厘！低門檻最高4.6厘，詳見下圖︰

    港元現有資金優惠

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    現有資金4.7厘　低門檻4.6厘

    目前現有資金最高達4.7厘，屬富邦的手機銀行優惠，12個月、6個月及3個月的現有資金有4.5厘，但要100萬元起存，屬高門檻之選。

    中等門檻的可以考慮創興銀行，其網上現有資金優惠近日也在加息，3個月存期有4.6厘，起存額50萬元；信銀國際的網上現有資金，3個月存期也有4.5厘，起存額為10萬元。

    低門檻的最高4.6厘，都是虛擬銀行的優惠，富融銀行6個月存期達4.6厘，不設最低存款要求，且現有資金也可；其12個月存期也有4.5厘，屬低門檻之中最高。

    虛銀匯立（WeLab Bank）也有4.6厘，屬24個月超長存期，10元起存，24個月4.6厘、18個月有4.5厘、12個月也有4.4厘，同樣毋需新資金。

    收息必睇︰滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

    綠債退款4.88厘高息過綠債

    綠色債券保底息達4.75厘，但綠債退款優惠更高息，高達4.88厘。若有大額退款，也可吼其他新資金優惠，例如花旗的5厘延至10月中到期，工銀亞洲有4.9厘，富邦銀行高達4.8厘，相較現有資金有優勢。新資金詳情如下︰

    港元新資金優惠

    點擊圖片放大
  • ​​​​​​

    • 如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

    本文最後更新日期︰2023年10月9日

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    欄名 : 存款收息

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