定期存款利率邊間好？現有資金5.15厘、新資金5.3厘（附不同存期最高息之選）

▲ 香港銀行近日搶存戰再度升級，新資金5.3厘新高，現有資金5.15厘破頂，零元起存也有5厘。

2023年踏入最後一個月，香港銀行的搶存戰持續升級，港元定存新資金5.3厘新高，現有資金5.15厘破頂，零元起存也有5厘。不過，長息仍然未重返5厘，近日反見減息，反映市場集中爭奪短期資金。美元存息雖有下調，但仍有多個存期有5厘水平。圖為不同存期最高息之選︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如大新銀行的5.3厘，需要指定理財客戶的新資金，創興的5.3厘更要300萬元大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有5.15厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金5.15厘 零元起存5厘

銀行搶攻短存資金，現有資金有多個5厘選擇，全屬3個月存期。

信銀國際的3個月存現有資金最新加至5.15厘，但需為CITICdiamond客戶（資產值400萬元），不過，若是一般客戶，現有資金也有最高5.05厘。

創興銀行的「雲利率」優惠門檻則不算高，50萬元起存，3個月存期有高達5.1厘。如果是5000元起存，也有4.95厘，需在網上或手機銀行開立。

最低門檻有花旗銀行，該行不設起存額、現有資金優惠，3個月存期最新報5.02厘。不過該行的定存優惠，每名客戶都會有所不同，讀者宜自行留意，部分客戶反映，1個月存期近日也有高達5厘。

低門檻還可留意虛擬銀行，平安壹賬通的4個月維持4.8厘，僅100元起存，新舊資金皆可。天星銀行3個月存期有4.8厘，僅1000元起存。富融銀行的12個月及6個月存期，均為4.7厘，同樣是低起存額、現有資金可開立。

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新資金5.3厘

新資金而言，近日5厘高息愈來愈多，5.3厘高位有2個選擇，分別是創興銀行的5.3厘及大新銀行的5.3厘，均屬3個月存期。而信銀國際及花旗銀行，都有最高5.2厘。長息方面，12個月新資金近日減息。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年12月5日

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