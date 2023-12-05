  • 22°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款利率邊間好？現有資金5.15厘、新資金5.3厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 21:20 2023/12/05

分享：

分享：

香港銀行近日搶存戰再度升級，新資金5.3厘新高，現有資金5.15厘破頂，零元起存也有5厘。

2023年踏入最後一個月，香港銀行的搶存戰持續升級，港元定存新資金5.3厘新高，現有資金5.15厘破頂，零元起存也有5厘。不過，長息仍然未重返5厘，近日反見減息，反映市場集中爭奪短期資金。美元存息雖有下調，但仍有多個存期有5厘水平。圖為不同存期最高息之選︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如大新銀行的5.3厘，需要指定理財客戶的新資金，創興的5.3厘更要300萬元大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有5.15厘︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

現有資金5.15厘　零元起存5厘

銀行搶攻短存資金，現有資金有多個5厘選擇，全屬3個月存期。

信銀國際的3個月存現有資金最新加至5.15厘，但需為CITICdiamond客戶（資產值400萬元），不過，若是一般客戶，現有資金也有最高5.05厘。

創興銀行的「雲利率」優惠門檻則不算高，50萬元起存，3個月存期有高達5.1厘。如果是5000元起存，也有4.95厘，需在網上或手機銀行開立。

最低門檻有花旗銀行，該行不設起存額、現有資金優惠，3個月存期最新報5.02厘。不過該行的定存優惠，每名客戶都會有所不同，讀者宜自行留意，部分客戶反映，1個月存期近日也有高達5厘。

低門檻還可留意虛擬銀行，平安壹賬通的4個月維持4.8厘，僅100元起存，新舊資金皆可。天星銀行3個月存期有4.8厘，僅1000元起存。富融銀行的12個月及6個月存期，均為4.7厘，同樣是低起存額、現有資金可開立。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

新資金5.3厘

新資金而言，近日5厘高息愈來愈多，5.3厘高位有2個選擇，分別是創興銀行的5.3厘及大新銀行的5.3厘，均屬3個月存期。而信銀國際及花旗銀行，都有最高5.2厘。長息方面，12個月新資金近日減息。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年12月5日

ET至高息
定期存款又有新玩法　提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

更多高息存款︰

定期存款新玩法　利息即時派　未到期已賺4.6厘　留意3大細節

【港元定存】滙豐削1個月港元短息　發鈔行一再減美元存息（附4大銀行定存比較）

【高息活期存款】星展4個月5.5厘　建行平均5厘　渣打馬拉松縮水｜12月最新優惠一覽

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】南商重返5厘　11銀行3個月有5厘　一季賺走$12,500｜12月份定存優惠一覽
今日
【定期存款2023】南商重返5厘　11銀行3個月有5厘　一季賺走$12,500｜12月份定存優惠一覽
【高息活期存款】星展4個月5.5厘　建行平均5厘　渣打馬拉松縮水｜12月最新優惠一覽
2023/12/04
【高息活期存款】星展4個月5.5厘　建行平均5厘　渣打馬拉松縮水｜12月最新優惠一覽
【港元定存】滙豐削1個月港元短息　發鈔行一再減美元存息　與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）
2023/12/04
【港元定存】滙豐削1個月港元短息　發鈔行一再減美元存息　與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）
【定期存款】3個月5.3厘一季收息4萬元　9銀行高達5厘
2023/12/03
【定期存款】3個月5.3厘一季收息4萬元　9銀行高達5厘
【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、7銀行達5厘｜1個月收息近$4,000
2023/12/02
【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、7銀行達5厘｜1個月收息近$4,000
中銀香港（02388） 綠色債券 滙豐控股（00005） 財富及資產管理 退休基金 退休 退休規劃產品 財富及退休規劃 花旗銀行 港元

下一篇文章

【定期存款2023】南商重返5厘　11銀行3個月有5厘　一季賺走$12,500｜12月份定存優惠一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款