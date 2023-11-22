定期存款利率邊間好？現有資金5.1厘新高、新資金2個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）

▲ 港銀搶存戰升級，新資金有2個5.3厘選擇，現有資金也有高達5.1厘。

息口可能在短期內見頂？香港銀行近日搶存戰再度升級，新資金5.3厘新高，現有資金5.1厘破頂，有最少4個存期達5厘水平。不過，長息仍然未重返5厘，今日反見減息，反映市場集中爭奪短期資金。圖為不同存期最高息之選︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如華僑銀行的5.3厘和大新銀行的5.3厘，都需要指定理財客戶的新資金；創興5厘、花旗5厘或東亞的4.95厘需為新客戶才可開立。

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以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有5.1厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金重返5厘 低門檻4.8厘

銀行搶攻短存資金，大新銀行今天再加息，使現有資金年利率最高達5.1厘，屬3個月存期，但門檻不低，一來要VIP銀行客戶，二來起存額要達100萬元。不過，如果有20萬，該行也提供4.9厘。

信銀國際的3個月存現有資金最新加至4.95厘，但需為CITICdiamond客戶，若是一般客戶，現有資金最高4.85厘。

較低門檻有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.9厘。如果是5000元起存，也有4.75厘。

最低門檻可留意虛擬銀行，平安壹賬通近日的12個月、6個月及4個月都有4.8厘，僅100元起存，新舊資金皆可。

其他虛銀搶攻較長存期，匯立銀行及富融銀行的12個月存期，都有4.7厘，同樣是低起存額、現有資金可開立。

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新資金5.3厘

新資金而言，近日出現5.3厘新高位，有兩個選擇，一是華僑銀行的理財客戶新資金優惠，168天存期有5.3厘；另外，大新銀行的VIP理財客戶，10萬元起存也有5.3厘。而建行亞洲及信銀國際的百萬元大戶，都有5厘優惠。長息方面，12個月新資金今日出現減息，由4.8厘減至4.6厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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本文最後更新日期︰2023年11月22日

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