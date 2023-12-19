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定期存款利率邊間好？現有資金5厘、新資金5.3厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 17:53 2023/12/19

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近日多間銀行下調港元定期存款年利率，不過新舊資金仍然有5厘高息。港元定存新資金5.3厘，現有資金5厘繼續有。

2023年去到尾聲，不少銀行已儲夠彈藥度過年結大關，近日多間銀行下調港元定期存款年利率，不過新舊資金仍然有5厘高息。港元定存新資金5.3厘現有資金5厘繼續有。不過，長息仍然未重返5厘，且愈減愈低，12個月存期最高僅4.65厘。美元存息雖有下調，但仍有多個存期有5厘水平。圖為不同存期最高息之選︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如大新銀行的5.3厘、花旗的5.2厘，均要指定理財客戶的新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有5厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金5厘

銀行搶攻短存資金，現有資金5厘屬於信銀國際的3個月存期，雖然起存額僅10萬元，但需為CITICdiamond客戶（資產值400萬元）。若是一般客戶，10萬元現有資金有4.9厘。

創興銀行的「雲利率」同樣有4.9厘，50萬元起存，3個月存期4.9厘。如果是5000元起存，也有4.75厘，需在網上或手機銀行開立。

低門檻還可留意交銀香港，3個月現有資金4.8厘，僅2萬元起存，6個月也有4.65厘；星展銀行的6個月及3個月存期則有4.6厘，5萬元現有資金可起存。

其餘較高息的，例如富邦銀行、南洋商業銀行、集友銀行等，3個月現有資金都有4.8厘，但均要100萬元本金。

【定期存款】拆解1個月12厘真相 5.3厘「利息先攞」有無陷阱？

新資金5.3厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有多個5厘或以上的選擇，均屬3個月存期。6個月存期也逼近5厘，最高4.9厘；長息方面，12個月新資金近日減息。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年12月19日

ET至高息
【定期存款】拆解1個月12厘真相　5.3厘「利息先攞」有無陷阱？

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欄名 : 存款收息

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