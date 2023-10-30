定期存款利率邊間好？現有資金4.9厘新高、新資金5.05厘（附不同存期最高息之選）

▲ 定期存款利率邊間最高？目前新資金最高5.05厘，現有資金最高4.9厘，均創近月新高。

滙豐、中銀等大行近日又加存息，推動港元定存再衝上5厘以上，最高達5.05厘，連現有資金都達4.9厘，通通比綠債更高息。目前多個不同存期、最高息的定期存款利率都超過4.5厘，從3個月到12個月存期，均有4.6厘或以上，一律創新高。詳情請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如南商的5.05厘要特選客戶大額新資金，富邦的5厘也要50萬元起存，創興5厘或東亞的4.95厘要新客戶。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有4.9厘！低門檻最高4.7厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.9厘

目前現有資金最高達4.9厘，但起存門檻不低，達100萬元，屬富邦銀行的手機銀行優惠，12個月、6個月及3個月存期都有最高4.9厘。如果是新資金更有5厘。

門檻較低的有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.8厘。如果是5000元起存，也有4.65厘。

現有資金、低門檻4.7厘

低門檻吼實虛擬銀行，目前平安壹賬通銀行的4個月存期有4.7厘，僅100元起存，毋需新資金；富融銀行最新把12個月存期加至4.6厘，不設最低存款額，毋需新資金；匯立銀行的12個月存期也有4.55厘，起存額僅10元，毋需新資金。

6個月存期有4.6厘，分別是星展銀行、交銀香港及富融銀行的優惠，星展及交銀的起存額分別為5萬元及2萬元，富融不設最低起存額，3者同樣是現有資金優惠。

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新資金3個5厘選擇 高息過綠債

新資金而言，南商特選理財客戶有5.05厘，屬破頂息；創興新客戶優惠，也有最高5厘；而富邦銀行的手機新資金，不同存期都有5厘。另外，東亞銀行及交銀香港都有最高4.95厘，相較現有資金有優勢。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶 自製新資金 一定要識

本文最後更新日期︰2023年10月30日

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