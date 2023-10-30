  • 29°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款利率邊間好？現有資金4.9厘新高、新資金5.05厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 12:27 2023/10/30

分享：

分享：

定期存款利率邊間最高？目前新資金最高5.05厘，現有資金最高4.9厘，均創近月新高。

滙豐、中銀等大行近日又加存息，推動港元定存再衝上5厘以上，最高達5.05厘，連現有資金都達4.9厘，通通比綠債更高息。目前多個不同存期、最高息的定期存款利率都超過4.5厘，從3個月到12個月存期，均有4.6厘或以上，一律創新高。詳情請看下圖︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如南商的5.05厘要特選客戶大額新資金，富邦的5厘也要50萬元起存，創興5厘或東亞的4.95厘要新客戶。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有4.9厘！低門檻最高4.7厘︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

現有資金4.9厘

目前現有資金最高達4.9厘，但起存門檻不低，達100萬元，屬富邦銀行的手機銀行優惠，12個月、6個月及3個月存期都有最高4.9厘。如果是新資金更有5厘。

門檻較低的有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.8厘。如果是5000元起存，也有4.65厘。

現有資金、低門檻4.7厘

低門檻吼實虛擬銀行，目前平安壹賬通銀行的4個月存期有4.7厘，僅100元起存，毋需新資金；富融銀行最新把12個月存期加至4.6厘，不設最低存款額，毋需新資金；匯立銀行的12個月存期也有4.55厘，起存額僅10元，毋需新資金。

6個月存期有4.6厘，分別是星展銀行、交銀香港及富融銀行的優惠，星展及交銀的起存額分別為5萬元及2萬元，富融不設最低起存額，3者同樣是現有資金優惠。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

新資金3個5厘選擇　高息過綠債

新資金而言，南商特選理財客戶有5.05厘，屬破頂息；創興新客戶優惠，也有最高5厘；而富邦銀行的手機新資金，不同存期都有5厘。另外，東亞銀行及交銀香港都有最高4.95厘，相較現有資金有優勢。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年10月30日

更多高息存款︰

【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

【高息活期存款】恒生加至8厘、建行4個月平均4.5厘、星展eSaver逼近5厘｜10月中優惠更新

【美元定期存款】3個月5.7厘、不同存期都有5厘、長息5.1厘低門檻

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】1年期5厘、虛銀4.75厘新高｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債
今日
【定期存款2023】1年期5厘、虛銀4.75厘新高｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債
【定期存款】12個月突破5厘收息$25,000、低門檻賺4.6厘　美元5.3厘新高
今日
【定期存款】12個月突破5厘收息$25,000、低門檻賺4.6厘　美元5.3厘新高
【定期存款】6個月高見5厘、存百萬收息$25,000　美元5.3厘
2023/10/28
【定期存款】6個月高見5厘、存百萬收息$25,000　美元5.3厘
【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招　除了定存還有這熱門產品
2023/10/27
【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招　除了定存還有這熱門產品
【港元定存】2個月4.8厘　速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘
2023/10/27
【港元定存】2個月4.8厘　速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘
中銀香港（02388） 綠色債券 滙豐控股（00005） 財富及資產管理 退休基金 退休 退休規劃產品 財富及退休規劃 花旗銀行 港元

下一篇文章

【定期存款2023】1年期5厘、虛銀4.75厘新高｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款