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定期存款利率邊間好？現有資金4.9厘、高低門檻都有；新資金5.05厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 17:05 2023/11/06

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定期存款利率邊間好？現有資金4.9厘、高低門檻都有；新資金5.05厘

滙豐、中銀等大行近日又加存息，推動港元定存再衝上5厘以上，最高達5.05厘，最少3個存期衝上5厘水平，多個選擇比綠債更高息。目前多個不同存期、從3個月到12個月存期，最高息的均有4.6厘或以上，一律創新高。詳情請看下圖︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如南商的5.05厘要特選客戶大額新資金，富邦的5厘也要50萬元起存，創興5厘或東亞的4.95厘要新客戶。

短期收息必睇︰美國不加息 定存仲有得升！做1個月9厘速賺$4,000

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有4.9厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.9厘　高低門檻都有

目前現有資金最高達4.9厘，高低門檻都有。低門檻方面，虛銀匯立（WeLab Bank）提供12個月4.9厘，僅10元可開立，而且不限新舊資金，不但是虛銀中最高息，也屬現有資金中最高的長息。

富邦銀行的12個月存期也有4.9厘，但起存門檻就高得多，需100萬元資金，且在手機銀行開立。但該行除了12個月存期，6個月及3個月存期的現有資金，都有4.9厘。如果是新資金更有5厘。

門檻較低的有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.8厘。如果是5000元起存，也有4.65厘。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

現有資金4.7厘　門檻不高

低門檻吼實虛擬銀行，除匯立外，目前平安壹賬通銀行的4個月存期有4.7厘，僅100元起存，毋需新資金；富融銀行近日把12個月存期加至4.7厘，不設最低存款額，毋需新資金。6個月存期方面，富融銀行也有4.7厘。

星展銀行及交銀香港都提供低門檻4.6厘，都屬6個月存期。星展的起存額為5萬元，交銀香港則為2萬元。

新資金3個5厘選擇　高息過綠債

新資金而言，南商特選理財客戶有5.05厘；創興新客戶5厘優惠，在11月份再度延續；而富邦銀行的手機新資金，不同存期都有5厘。另外，東亞銀行及交銀香港都有最高4.95厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年11月6日

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