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定期存款利率邊間好？現有資金4.9厘、新資金5厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 08:08 2023/11/10

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港元定存目前最高5厘（3個月存期或以上），現有資金最高4.9厘。

美國不加息，港元定存在5厘水平亦似已見頂，近期相繼有銀行下架5厘高息，但目前仍有多個選擇比綠債更高息。詳情請看下圖︰

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【定期存款2023】再有5厘定存下架　專家︰高息定存玩多3個月

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如富邦的5厘要50萬元起存，創興5厘、花旗5厘或東亞的4.95厘要新客戶。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有4.9厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.9厘　高低門檻都有

銀行搶攻短存資金，目前現有資金最高達4.9厘，都集中在3個月存期。高門檻有富邦銀行，3個月4.9厘，需為100萬元本金，並在手機銀行開立。

較低門檻有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.9厘。如果是5000元起存，也有4.75厘。

虛擬銀行搶攻較長存期，匯立（WeLab Bank）最新把12個月存期減至4.7厘，仍屬較高水平，平安壹賬通則是3個不同存期都有4.7厘，而富融銀行則是12個月及6個月有4.7厘。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

星展銀行及交銀香港都提供低門檻4.6厘，都屬6個月存期。星展的起存額為5萬元，交銀香港則為2萬元。

新資金3個5厘選擇　高息過綠債

新資金而言，創興及花旗的新客戶5厘優惠，在11月份再度延續；而富邦銀行的手機新資金優惠，雖然個別存期有減息，3個月存期仍維持5厘。另外，東亞銀行及交銀香港都有最高4.95厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年11月10日

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