定期存款利率邊間好？現有資金4.8厘、新資金5.05厘新高（附不同存期最高息之選）

▲ 定期存款利率邊間最高？目前新資金最高5.05厘，現有資金最高4.8厘。

滙豐、中銀等大行近日又加存息，推動港元定存再衝上5厘以上，最高達5.05厘，連現有資金都達4.8厘。目前多個不同存期、最高息的定期存款利率都超過4.5厘，從3個月到24個月存期，均有4.6厘或以上，一律創新高。詳情請看下圖︰

▼ 點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如南商的5.05厘要特選客戶大額新資金，花旗5厘、創興5厘或工銀亞洲的4.9厘，全都要新客戶。

【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有4.8厘！低門檻最高4.65厘︰

港元現有資金優惠

▼ 點擊圖片放大

現有資金4.8厘 低門檻4.65厘

目前現有資金最高達4.8厘，屬創興銀行的「雲利率」優惠，顧名思義即要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.8厘。如果是5000元起存，也有4.65厘。

較高門檻、較長存期的現有資金，可以考慮富邦銀行，其手機銀行現有資金優惠，高達4.7厘，涵蓋12個月、6個月及3個月存期，不過起存額達100萬元。

低門檻而言，星展銀行近日加息後，6個月存期的現有資金，達4.6厘，5萬元起存，4個月有4.55厘，新資金更有4.65厘，屬這存期的全城最高；虛銀富融的6個月存期也4.6厘，不設最低存款要求，且現有資金也可；12個月存期，富融及平安壹賬通都有4.5厘，屬低門檻之中最高。

虛銀匯立（WeLab Bank）也有4.6厘，屬24個月超長存期，10元起存，24個月4.6厘、18個月有4.5厘、12個月也有4.4厘，同樣毋需新資金。

交銀香港最新加息，6個月存期的現有資金，也有高達4.6厘，起存額只2萬元。3個月存期也有4.5厘。

收息必睇︰滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

新資金3個5厘選擇 高息過綠債

綠色債券保底息達4.75厘，但綠債退款優惠更高息，高達4.88厘。若有大額退款，也可吼其他新資金優惠，例如南商特選理財客戶有5.05厘，屬破頂息；花旗的5厘延至10月底到期；創興新客戶優惠，本周加至最高5厘。工銀亞洲有4.9厘，富邦銀行高達4.8厘，相較現有資金有優勢。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

▼ 點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶 自製新資金 一定要識

本文最後更新日期︰2023年10月20日

更多高息存款︰

【高息活期存款】恒生加至8厘、建行4個月平均4.5厘、星展eSaver逼近5厘｜10月中優惠更新

【美元定期存款】3個月5.7厘、不同存期都有5厘、長息5.1厘低門檻

【高息儲蓄】1年儲12萬大法 教你告別月光族

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料