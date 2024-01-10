定期存款利率邊間好？現有資金4.7厘、1萬元4.5厘｜新資金5厘（附不同存期最高息之選）

▲ 2024年定期存款現減息潮，目前港元定存仍然有5厘高息，新客戶5厘、現有客戶新資金4.8厘，現有資金4.7厘。美元存息也見下調，部分存期已失守5厘水平。

2024年定期存款現減息潮，多個5厘高息下架，但亦有少數銀行逆勢加息。目前港元定存仍然有5厘高息，新客戶5厘、現有客戶新資金4.8厘，現有資金4.7厘。美元存息也見下調，部分存期已失守5厘水平。圖為不同存期最高息之選︰

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港元定期存款目前還有5厘高息，3個月存期有兩個5厘，3個月以上已絕跡5厘。雖然高息優惠驟眼看很吸引，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如工銀亞洲的5厘、花旗的5厘、富邦的4.8厘等，均要新客戶或大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率相比新資金差距不大，港元最高有4.7厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金 ─ 12個月4.2厘

美國今年有機會減息，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行僅餘5間，最高是富邦的4.2厘，但門檻亦是最高，需要100萬元本金，在手機銀行開立。

較低門檻的有招商永隆的4.1厘及大眾銀行的4厘，同樣是50萬元起存，不論新舊資金。

交銀香港的電子渠道現有資金，12個月也有4厘，2萬元起存，屬低門檻之中最高息。

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現有資金 ─ 6個月4.6厘

招商永隆是2024年少數逆市加存息的銀行，6個月存期加至4.6厘，手機銀行開立，不論新舊資金，起存額50萬元。而1萬元起存也有4.5厘，低門檻而言屬較高水平。

6個月存期的現有資金，有多間銀行退守4.3厘，包括富邦、集友、南商、交銀香港等等，它們的起存額各有不同，以虛擬銀行匯立（WeLab Bank）的10元起存最易起步。

現有資金 ─ 3個月4.7厘

3個月存期的現有資金，暫以富邦銀行的4.7厘最高，但如上所述，門檻不低，需要100萬元本金，在手機銀行開立。

招商永隆近日同時加了3個月存期，與6個月一樣，50萬元起存4.6厘，1萬元起存4.5厘。

新資金5厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期則減幅頗大，分別退守4.3厘及4.5厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年1月10日

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