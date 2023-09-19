定期存款利率邊間好？現有資金4.6厘破頂、新資金5厘（附不同存期最高息之選）

目前多個不同存期、最高息的定期存款利率都在4.2厘至5厘之間，近日多家銀行都重新加息，12個月、6個月、4個月及3個月都再創新高。詳情請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5厘、大新銀行的4.9厘或建行亞洲的4.8厘，都要新客戶或者大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.6厘！部分有些是低門檻的，不足1萬元也可以開立。詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.6厘 低門檻4.5厘

目前現有資金最高達4.6厘，屬於大眾銀行的3個月存期優惠，起存額50萬元有4.6厘，但如果10萬元以下也有4.5厘。

富邦的手機銀行優惠今日（9月19日）新加息，12個月、6個月及3個月的現有資金有4.5厘，但要100萬元起存。

低門檻的除了大眾銀行，還可以選擇虛擬銀行，雖然近日減息，但低門檻而言仍屬高水平，例如平安壹賬通有最高4.3厘，屬12個月存期，100元起存。上圖沒有列出24個月及18個月存期，匯立銀行在這兩個存期均有4.2厘，10元起存，同樣是毋需新資金。而其1年期也有4.1厘。

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低門檻的還可以考慮信銀國際，其網上現有資金優惠近日也在加息，3個月存期有4.5厘，6個月存期也有4.15厘。至於星展銀行，其12個月或6個月存期的現有資金，5萬元起存也有4.1厘。

新資金一度高達5厘

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色。花旗有新客戶、新資金最高5厘。其次大新銀行及大眾銀行都有4.9厘，相較現有資金有些微優勢。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶 自製新資金 一定要識

本文最後更新日期︰2023年9月19日

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