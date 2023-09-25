定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、2年期4.4厘、新資金最高5厘（附不同存期最高息之選）

目前多個不同存期、最高息的定期存款利率都在4.4厘至5厘之間，近日多家銀行都重新加息，12個月、6個月、4個月及3個月都再創新高。詳情請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5厘、大新銀行的4.9厘或信銀國際的4.88厘，都要新客戶或者大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.5厘！部分有些是低門檻的，不足1萬元也可以開立。詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.5厘 高低門檻都有

目前現有資金最高達4.5厘，屬富邦的手機銀行優惠，12個月、6個月及3個月的現有資金有4.5厘，但要100萬元起存，屬高門檻之選。

中等門檻的可以考慮信銀國際，其網上現有資金優惠近日也在加息，3個月存期有4.5厘，6個月存期也有4.15厘，起存額10萬元。

低門檻的最高4.4厘，上圖沒有列出，因屬24個月存期，是虛銀匯立（WeLab Bank）的優惠，10元起存，24個月4.4厘、18個月有4.3厘、12個月也有4.2厘，同樣毋需新資金。

富融銀行同樣有最高4.4厘，不設最低起存額，6個月存期有4.4厘，低門檻之中僅次於滙豐的4.5厘。

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新資金一度高達5厘

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色。花旗有新客戶、新資金最高5厘。其次大新銀行有4.9厘，相較現有資金有些微優勢。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶 自製新資金 一定要識

本文最後更新日期︰2023年9月25日

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