定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、12個月4厘賺息20萬｜新資金最高6厘（附不同存期最高息之選）

▲ 港元定期存款年利率邊間好？新資金年利率高達6厘，現有資金都有4.5厘，本文一一細數這些高息之選。

市場對美國減息太樂觀，現在正修改預期。

5月減息機會率目前不足20%；6月減息機會率亦減至約60%。

高息環境料持續，目前港元定存仍有大量4厘高息。

新客戶最高6厘、現有客戶新資金4.6厘，現有資金4.5厘。

圖為不同存期最高年利率之選︰

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港元定期存款竟有6厘高息？雖然高息優惠驟眼看很吸引，但主要是為吸納新客戶而設的，例如工銀亞洲的6厘、大新銀行與花旗銀行的5厘等等，都是新客戶專屬優惠。

至於現有客戶？雖有高達4.6厘，但屬於新資金優惠。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，在減息潮下，仍有最高4.5厘，具競爭力︰

港元現有資金優惠

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現有資金精選一︰12個月4厘、100元起存

平安壹賬通4厘

本周加息0.2厘

100元起存，無新資金要求

屬虛擬銀行

美國今年有機會減息，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行，本周多了一間平安壹賬通，雖是虛擬銀行，但起存額只有100元，是目前最低門檻的12個月4厘。

招商永隆的現有資金也有4厘，但門檻極高，需500萬元起存，並在手機銀行開立，大戶一年激賺20萬元利息。

若起存額減至50萬元，則有3.9厘，雖不及4厘，仍屬目前較高息之選。

大部分銀行退守3.8厘，例如虛擬銀行匯立，10元起存3.8厘；交銀香港的電子渠道現有資金，12個月也有3.75厘，2萬元起存；星展銀行5萬元起存3.7厘。

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現有資金精選二︰6個月4厘、不設最低起存額

富融銀行4厘

不設最低起存額

屬虛擬銀行

6個月存期的現有資金，最高息也是招商永隆的500萬元4.25厘。信銀國際也有4.2厘，卻需為理財客戶。

低門檻也有大量4厘選擇，以下均是6個月、現有資金、4厘之選︰

富融銀行4厘（不設最低存款額）

交銀香港4厘（電子渠道、2萬元起存）

工銀亞洲4厘（電子渠道、5萬元起存）

星展銀行4厘（電子渠道、5萬元起存）

大眾銀行4厘（50萬元起存）

富邦銀行4厘（100萬元起存）

南洋商業銀行4厘（100萬元起存）

現有資金精選三︰3個月4.3厘、無理財戶口要求

創興銀行4.3厘，50萬元起存

5000元起存4.15厘，豐儉由人

電子渠道開立

無理財戶口要求

3個月存期的現有資金近日加息，有一間銀行近日逆市加息至4.5厘。

富邦銀行的新資金優惠加至4.6厘，連帶現有資金優惠加至4.5厘。但需要100萬元起存，如符合門檻，一季速賺$11,250。

創興銀行的「雲利率」，50萬元起存，3個月年利率有4.3厘，一季速賺$5,375。如果5000元起存也有4.15厘，亦屬較高水平。

虛擬銀行繼續值得關注，3個月存期現有資金，富融4.1厘，平安壹賬通4厘。

其餘銀行都集中搶奪大額本金，例如南商、招商永隆等都有高於4厘年利率，不過起存額均要百萬元起跳。

新客戶新資金高達6厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期則減幅頗大，分別退守4厘及4.5厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年2月28日

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