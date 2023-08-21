  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、銀債退款4.75厘｜新資金5.2厘破頂（8月22日更新）

收息攻略 13:15 2023/08/21

分享：

分享：

目前不同存期最高息的定期存款利率，請看下圖︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5.2厘、大新銀行的5.1厘、創興的5厘都要新客戶或者大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，部分有些是低門檻的，不足1萬元也可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.5厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

現有資金4.5厘　低門檻4.3厘

目前現有資金都有4厘水平，且涵蓋不同存期，最高達4.5厘！不過招商永隆這項大戶優惠，起存額達500萬元才有4.5厘，但如果你有足夠資金，1年收息22.5萬，相當吸引。

一般客戶未必有那麼多本金，招商永隆其他門檻的起存額都有加息，1萬元起存，3個月至12個月一律加至4.05厘，同樣是現有資金可以開立。

虛擬銀行也在加息，匯立銀行新設24個月及18個月存期，均為4.5厘，與招商永隆看齊，而且門檻遠遠低得多，只10元起步，同樣是毋需新資金。而其1年期及9個月存期也有4.3厘；

平安壹賬通的6個月及3個月存期，本月加至4.2厘，100元就可起存。另一虛銀富融，6個月存期亦有4.2厘，3個月存期最新也加至4厘。

低門檻的還可以考慮星展銀行，其12個月存期的現有資金，5萬元起存就有4.3厘。6個月現有資金也有4.25厘。

【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因

富邦的手機銀行優惠，12個月、6個月、3個月，以致1個月及2個月存期的現有資金都有4.3厘，但要100萬元起存。

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.35厘，屬3個月的現有資金當中最高息率，50萬元可開立，需經電子渠道。

工銀亞洲3個月存期有4.3厘，雖然要300萬元起存，然而若只5萬元，也有4.1厘，算是同業中較高水平。

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，目前新資金最高5.2厘，屬花旗給予全新私人客戶的優惠，創興銀行也有最高5厘。

若是銀色債券的退款優惠，華僑銀行50萬元有4.75厘，信銀國際1萬元有4.68厘，與現有資金相比有優勢，詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年8月22日

更多高息存款︰

【定期存款2023】24個月4.5厘　低門檻、現有資金｜高門檻5厘高息　搶銀債退款

【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】24個月4.5厘　低門檻、現有資金｜高門檻5厘高息　搶銀債退款
今日
【定期存款2023】24個月4.5厘　低門檻、現有資金｜高門檻5厘高息　搶銀債退款
【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘（新增建行6.5厘）
2023/08/21
【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘（新增建行6.5厘）
【定期存款】6個月破頂息4.68厘、1萬元起存低門檻｜4銀行達4.5厘（8月21日更新）
2023/08/20
【定期存款】6個月破頂息4.68厘、1萬元起存低門檻｜4銀行達4.5厘（8月21日更新）
【定期存款】12個月定期最高4.5厘、低門檻4.4厘、兩年期4.2厘（8月18日更新）
2023/08/19
【定期存款】12個月定期最高4.5厘、低門檻4.4厘、兩年期4.2厘（8月18日更新）
【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀　拆解銀行加息背後原因
2023/08/19
【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀　拆解銀行加息背後原因
花旗銀行 港元 信銀國際 工銀亞洲 虛擬銀行 銀色債券 WeLab 華僑永亨銀行 富融銀行 建行亞洲

上一篇文章

【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘（新增建行6.5厘）

下一篇文章

【定期存款】6個月破頂息4.68厘、1萬元起存低門檻｜4銀行達4.5厘（8月21日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

10萬元定期存款 │兩個5厘選擇、6個月4.68厘｜比百萬門檻更高息（8月18日更新）
10萬元定期存款 │兩個5厘選擇、6個月4.68厘｜比百萬門檻更高息（8月18日更新）
【定期存款】12個月定期最高4.5厘、低門檻4.4厘、兩年期4.2厘（8月18日更新）
【定期存款】12個月定期最高4.5厘、低門檻4.4厘、兩年期4.2厘（8月18日更新）
50萬元定期存款｜5.2厘3個月收息$6,500、3個選擇1年收息$22,000（8月18日更新）
50萬元定期存款｜5.2厘3個月收息$6,500、3個選擇1年收息$22,000（8月18日更新）
定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、銀債退款4.75厘｜新資金5.2厘破頂（8月22日更新）
定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、銀債退款4.75厘｜新資金5.2厘破頂（8月22日更新）
【定期存款2023】24個月4.5厘　低門檻、現有資金｜高門檻5厘高息　搶銀債退款
【定期存款2023】24個月4.5厘　低門檻、現有資金｜高門檻5厘高息　搶銀債退款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款