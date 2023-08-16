定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、銀債退款4.68厘｜新資金5.2厘破頂（8月17日更新）

目前不同存期最高息的定期存款利率，請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5.2厘、大新銀行的5.1厘、創興的5厘都要新客戶或者大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，部分有些是低門檻的，不足1萬元也可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.5厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.5厘 低門檻4.3厘

目前現有資金都有4厘水平，且涵蓋不同存期，最高達4.5厘！不過招商永隆這項大戶優惠，起存額達500萬元才有4.5厘，但如果你有足夠資金，1年收息22.5萬，相當吸引。

一般客戶未必有那麼多本金，招商永隆其他門檻的起存額都有加息，1萬元起存，3個月至12個月一律加至4.05厘，同樣是現有資金可以開立。

低門檻的還可以考慮星展銀行，其12個月存期的現有資金，5萬元起存就有4.3厘。6個月現有資金也有4.25厘。

虛擬銀行也在加息，匯立銀行1年期、9個月及7個月最新一律加至4.3厘，平安壹賬通的6個月及3個月存期，本月加至4.2厘，100元就可起存。另一虛銀富融，6個月存期亦有4.2厘，3個月存期最新也加至4厘。

富邦的手機銀行優惠，12個月、6個月、3個月，以致1個月及2個月存期的現有資金都有4.3厘，但要100萬元起存。

【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.35厘，屬3個月的現有資金當中最高息率，50萬元可開立，需經電子渠道。

工銀亞洲3個月存期有4.3厘，雖然要300萬元起存，然而若只5萬元，也有4.1厘，算是同業中較高水平。

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，目前新資金最高5.2厘，屬花旗給予全新私人客戶的優惠，大新銀行給予全新理財客戶也有5.1厘，10萬元就可以起存，與現有資金相比有優勢，詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶 自製新資金 一定要識

本文最後更新日期︰2023年8月17日

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