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定期存款利率邊間好？現有資金4.5厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 07:40 2024/01/18

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港元定期存款年利率邊間好？在減息潮下，銀行集中爭奪新客戶新資金，現有資金的年利率差距漸擴大，但仍有最高4.5厘

2024年定期存款現減息潮，多個5厘高息下架，但亦有少數銀行逆勢加息。目前港元定存仍然有5厘高息，新客戶5.2厘、現有客戶新資金4.6厘現有資金4.5厘。美元存息也見下調，多個存期均已失守5厘水平。圖為不同存期最高息之選︰

點擊圖片放大

港元定期存款目前還有5厘高息，3個月存期有兩個5厘，3個月以上已絕跡5厘。雖然高息優惠驟眼看很吸引，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5.2厘、工銀亞洲的5厘、富邦的4.6厘等，均要新客戶或大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，在減息潮下，銀行集中爭奪新客戶新資金，現有資金的年利率差距漸擴大，但仍有最高4.5厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金 ─ 12個月4.1厘

美國今年有機會減息，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行僅餘4間，最高是招商永隆的4.1厘，但門檻極高，需500萬元起存，並在手機銀行開立。50萬元起存則有4厘。

至於南商及富邦銀行都要100萬元起存，才有4.05厘及4厘。

較低門檻也可留意交銀香港，其電子渠道現有資金，12個月也有3.8厘，2萬元起存。

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現有資金 ─ 6個月4.5厘

6個月存期有驚喜，近日有兩間銀行加了息，都是現有資金可以開立。

虛銀匯立（WeLab Bank）近日加6個月存期至4.5厘，屬全城最高水平，現有資金10元便可開立。

至於信銀國際近日亦把6個月存期加至最高4.35厘，現有資金最高4.3厘，屬高端理財客戶的優惠，若是一般客戶，10萬元現有資金也有4.2厘。

現有資金 ─ 3個月4.5厘

3個月存期的現有資金，暫以富邦銀行的4.5厘最高，但如上所述，門檻不低，需要100萬元本金，在手機銀行開立。

若想較低門檻，也是留意富融銀行、信銀國際、交銀香港等等，也有4厘以上。

新資金5厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期則減幅頗大，分別退守4.25厘及4.5厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年1月18日

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欄名 : 存款收息

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