定期存款利率邊間好？現有資金4.4厘速賺$5,500、新資金6厘（附不同存期最高息之選）

▲ 定期存款利率邊間好？減息潮下，現有資金仍有4.4厘，可速賺$5,500；新客戶新資金高達6厘。

如果怕股市大起大落，想穩健收息？目前港元定存仍然有5厘高息。

新客戶最高6厘、現有客戶新資金4.5厘 ， 現有資金4.4厘，不比新資金低太多 。

， 。 美元存息多個存期已失守5厘水平，但4.5厘或以上的高息仍繼續有。

圖為不同存期最高年利率之選︰

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港元定期存款竟有6厘高息？雖然高息優惠驟眼看很吸引，但主要是為吸納新客戶而設的，例如工銀亞洲的6厘、花旗銀行的5厘等等，都是新客戶專屬優惠。

至於現有客戶的新資金？雖有4.5厘，但起存額動輒要求過百萬元。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，在減息潮下，仍有最高4.4厘，具競爭力︰

港元現有資金優惠

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現有資金 ─ 12個月4厘

美國今年有機會減息，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行僅餘招商永隆，但門檻極高，需500萬元起存，並在手機銀行開立，大戶一年激賺20萬元利息。

大部分銀行退守3.8厘，而且起存要求低得多，例如星展銀行5萬元起存3.8厘，虛擬銀行如天星、平安壹賬通及匯立起，少於1萬元起存，均有3.8厘；交銀香港的電子渠道現有資金，12個月也有3.75厘，2萬元起存。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

現有資金 ─ 6個月4.3厘

6個月存期的現有資金，最高息也是招商永隆的500萬元4.25厘。南商及信銀國際都有4.2厘，卻均需為理財客戶。

想低門檻？可留意交銀香港及星展銀行，起存額10萬元以下，分別有4.2厘及4.15厘。工銀亞洲5萬元起存，有4厘。

部分虛擬銀行低起存額，亦毋需新資金，例如富融及天星銀行，6個月存期都有4厘。

現有資金 ─ 3個月4.4厘

3個月存期的現有資金同樣退守4.5厘以下，有一間銀行近日逆市加息至4.4厘。

創興銀行的「雲利率」，50萬元起存，3個月年利率有4.4厘，一季速賺$5,500。如果5000元起存也有4.25厘，亦屬較高水平。

虛擬銀行繼續值得關注，3個月存期現有資金，富融4.3厘，平安壹賬通4.2厘。

其餘銀行都集中搶奪大額本金，例如南商、富邦等都有高於4厘年利率，不過起存額均要百萬元起跳。

新客戶新資金高達6厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期則減幅頗大，分別退守4.15厘及4.4厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年2月7日

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