  • 22°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款利率邊間好？現有資金4.3厘收息$21,500、低門檻4.2厘｜新資金6厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 13:45 2024/03/06

分享：

分享：

港元定期存款年利率邊間好？新資金年利率高達6厘，現有資金都有4.3厘，本文一一細數這些高息之選。

  • 本月減息機會率只有3%，5月減息機會亦只有20%。
  • 高息環境料持續，近日中小型銀行紛紛搶存，港元定存仍有大量4厘高息。
  • 現有資金最高4.3厘，半年收息$21,500。低門檻現有資金4.2厘。
  • 新客戶最高6厘、現有客戶新資金4.5厘

下圖為不同存期最高年利率之選︰

點擊圖片放大

港元定期存款竟有6厘高息？雖然高息優惠驟眼看很吸引，但主要是為吸納新客戶而設的，例如工銀亞洲的6厘、花旗銀行的5厘等等，都是新客戶專屬優惠。

至於現有客戶？雖有高達4.5厘，但屬於新資金優惠。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，近日中小行重現搶存潮，現有資金都有高達4.3厘，與新資金相比具競爭力︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

現有資金精選一︰低門檻4.2厘

虛擬銀行平安壹賬通近日加息至4.2厘，屬3個月或4個月存期，僅100元起存，毋需新資金，亦無指定戶口要求。

另一虛銀匯立（WeLab Bank）最新收起4.5厘，6個月存期改為4厘，同樣毋需新資金。並另推7個月4.1厘，都屬低門檻之選。

低門檻也有大量4厘選擇，以下均是6個月、現有資金、4厘之選︰

  • 富融銀行4厘（不設最低存款額）
  • 交銀香港4厘（電子渠道、2萬元起存）
  • 工銀亞洲4厘（電子渠道、5萬元起存）
  • 星展銀行4厘（電子渠道、5萬元起存）

港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！

現有資金精選二︰6個月4.3厘、100萬元起存

  • 富邦銀行4.3厘
  • 100萬元起存
  • 高入場費，半年速賺逾1萬元

6個月存期的現有資金，本周由最高4.5厘減至4.3厘新高息，富邦銀行以100萬元起存有4.3厘，無指定戶口要求。

若符合起存條件，半年大賺$21,500。

現有資金精選三︰12個月4厘、僅100元起存

  • 平安壹賬通4.0厘
  • 100元起存，無新資金要求
  • 屬虛擬銀行

儘管市場調整美國第一次減息時間點的預期，但普遍相信息口下跌是長期趨勢，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行，目前有兩間銀行。

虛擬銀行平安壹賬通，起存額只有100元，是目前最低門檻的12個月4厘，現有資金可開立。

招商永隆的現有資金也有4厘，但門檻極高，需500萬元起存，並在手機銀行開立，大戶一年激賺20萬元利息。

大部分銀行退守3.7厘，例如虛擬銀行匯立，10元起存3.7厘；交銀香港的電子渠道現有資金，12個月也有3.7厘，2萬元起存；星展銀行5萬元起存3.7厘。

現有資金精選四︰3個月4.3厘、無理財戶口要求

  • 創興銀行4.3厘，50萬元起存
  • 5000元起存4.15厘，豐儉由人
  • 電子渠道開立
  • 無理財戶口要求

創興銀行的「雲利率」，50萬元起存，3個月年利率有4.3厘，一季速賺$5,375。如果5000元起存也有4.15厘。

信銀國際本周也加息，10萬元現有資金，3個月4.3厘，若是一般客戶則為4.2厘。

其餘銀行都集中搶奪大額本金，例如南商、招商永隆等都有高於4厘年利率，不過起存額均要百萬元起跳。

新客戶新資金高達6厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期也有加息，分別最高4.1厘及4.5厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年3月6日

ET至高息
港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略　12個月4厘抗通脹

更多高息存款︰

【定期存款2024】大新5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000

高息活期存款｜無任務6.88厘　單月7.28｜3月份優惠更新

港元定存｜50萬元定期存款　6款4.4厘或以上｜7個月收息$12,000

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000｜滙豐減息　毋阻中小行爆搶存戰
今日
【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000｜滙豐減息　毋阻中小行爆搶存戰
定期存款｜4個月4.6厘新高　收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人
2024/03/04
定期存款｜4個月4.6厘新高　收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人
高息活期存款｜無任務6.88厘、單月最高7.28厘｜3月份優惠更新
2024/03/04
高息活期存款｜無任務6.88厘、單月最高7.28厘｜3月份優惠更新
定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息　收息$22,500
2024/03/03
定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息　收息$22,500
港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略　12個月4厘抗通脹
2024/03/02
港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略　12個月4厘抗通脹
退休組合 退休金 中銀香港（02388） 綠色債券 滙豐控股（00005） 財富及資產管理 退休基金 退休 退休規劃產品 財富及退休規劃

上一篇文章

【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000｜滙豐減息　毋阻中小行爆搶存戰

下一篇文章

兒童戶口｜存$5萬獲$300獎賞　一文看清11間銀行兒童戶口 10元開戶、送專用存摺／特色銀行卡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款