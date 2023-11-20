  • 23°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款利率邊間好？現有資金高達5厘、新資金5.38厘破頂（附不同存期最高息之選）

收息攻略 14:13 2023/11/20

分享：

分享：

息口可能在短期內見頂？香港銀行近日搶存戰再度升級，新資金驚現5.38厘新高，現有資金也有5厘。

息口可能在短期內見頂？香港銀行近日搶存戰再度升級，新資金驚現5.38厘新高，現有資金也有5厘。不過，長息仍然未重返5厘，反映市場集中爭奪短期資金。圖為不同存期最高息之選︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如華僑銀行的5.38厘、大新銀行的5.1厘和富邦的5厘，都需要新資金；創興5厘、花旗5厘或東亞的4.95厘需為新客戶。

【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘 滙豐、恒生都有5厘

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有5厘︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

現有資金重返5厘　低門檻4.8厘

銀行搶攻短存資金，目前現有資金最高達5厘，屬3個月存期，是大新銀行的優惠，但門檻不低，一來要VIP銀行客戶，二來起存額要達100萬元。不過，如果有20萬，該行也提供4.9厘。

高門檻的還有富邦銀行，3個月4.9厘，需為100萬元本金，並在手機銀行開立。

較低門檻有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.9厘。如果是5000元起存，也有4.75厘。

最低門檻可留意虛擬銀行，平安壹賬通最新把12個月、6個月及4個月都加至4.8厘，僅100元起存，新舊資金皆可。

其他虛銀搶攻較長存期，匯立銀行及富融銀行的12個月存期，都有4.7厘，同樣是低起存額、現有資金可開立。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

星展銀行及交銀香港都提供低門檻4.6厘，都屬6個月存期。星展的起存額為5萬元，交銀香港則為2萬元。

新資金5.38厘

新資金而言，近日出現5.38厘新高位，屬華僑銀行的理財客戶新資金優惠。大新銀行的理財客戶也有高達5.1厘。而建行亞洲及信銀國際的百萬元大戶，都有5厘優惠。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年11月20日

更多高息存款︰

10萬元定期存款 │低門檻賺5.2厘　8銀行4.8厘或以上｜最多收息$4,800

【港元定存】滙豐、恒生加存息！恒生3及4個月4.7厘（附4大銀行定存比較）

【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

 

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】5.3厘再創新高！「5厘俱樂部」增至7間銀行（新增建行亞洲5厘）
今日
【定期存款2023】5.3厘再創新高！「5厘俱樂部」增至7間銀行（新增建行亞洲5厘）
【定期存款】3個月存期　6個5厘選擇　大戶一季賺$25,000
2023/11/19
【定期存款】3個月存期　6個5厘選擇　大戶一季賺$25,000
【定期存款】6個月低門檻4.8厘｜168天5.3厘、一般客戶5厘
2023/11/19
【定期存款】6個月低門檻4.8厘｜168天5.3厘、一般客戶5厘
【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘　滙豐、恒生都有5厘
2023/11/17
【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘　滙豐、恒生都有5厘
10萬元定期存款 │低門檻賺5.2厘　8銀行4.8厘或以上｜最多收息$4,800
2023/11/17
10萬元定期存款 │低門檻賺5.2厘　8銀行4.8厘或以上｜最多收息$4,800
中銀香港（02388） 綠色債券 滙豐控股（00005） 財富及資產管理 退休基金 退休 退休規劃產品 財富及退休規劃 花旗銀行 港元

上一篇文章

【定期存款2023】5.3厘再創新高！「5厘俱樂部」增至7間銀行（新增建行亞洲5厘）

下一篇文章

【定期存款】3個月存期　6個5厘選擇　大戶一季賺$25,000
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款