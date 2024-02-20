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定期存款利率邊間好？現有資金重上4.5厘　速賺$11,250｜新資金最高6厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 14:04 2024/02/20

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港元定期存款年利率邊間好？新資金年利率高達6厘，現有資金都有4.5厘，本文一一細數這些高息之選。

  • 如果怕股市大起大落，想穩健收息？目前港元定存仍有大量4厘高息。
  • 新客戶最高6厘、現有客戶新資金4.6厘現有資金4.5厘
  • 美元定期存款近日現5.58厘新高，不少存期仍有5厘年利率。

圖為不同存期最高年利率之選︰

點擊圖片放大

港元定期存款竟有6厘高息？雖然高息優惠驟眼看很吸引，但主要是為吸納新客戶而設的，例如工銀亞洲的6厘、花旗銀行的5厘等等，建行亞洲的4.88厘，都是新客戶專屬優惠。

至於現有客戶？雖有高達4.6厘，但屬於新資金優惠。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，在減息潮下，仍有最高4.5厘，具競爭力︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

 

現有資金 ─ 12個月4厘

美國今年有機會減息，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行僅餘招商永隆，但門檻極高，需500萬元起存，並在手機銀行開立，大戶一年激賺20萬元利息。

若起存額減至50萬元，則有3.9厘，雖不及4厘，仍屬目前較高息之選。

大部分銀行退守3.8厘，例如虛擬銀行平安壹賬通及匯立，少於1萬元起存，均有3.8厘；交銀香港的電子渠道現有資金，12個月也有3.75厘，2萬元起存。星展銀行5萬元起存3.7厘。

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現有資金 ─ 6個月4.25厘

6個月存期的現有資金，最高息也是招商永隆的500萬元4.25厘。南商及信銀國際都有4.2厘，卻均需為理財客戶。

想低門檻？可留意交銀香港及星展銀行，起存額10萬元以下，分別有4.2厘及4.1厘。工銀亞洲5萬元起存，有4厘。

部分虛擬銀行低起存額，亦毋需新資金，例如富融銀行，6個月存期有4厘，不設最低起存額。

現有資金 ─ 3個月4.5厘

3個月存期的現有資金本周加息，有一間銀行近日逆市加息至4.5厘。

富邦銀行的新資金優惠加至4.6厘，連帶現有資金優惠加至4.5厘。但需要100萬元起存，如符合門檻，一季速賺$11,250。

創興銀行的「雲利率」，50萬元起存，3個月年利率有4.4厘，一季速賺$5,500。如果5000元起存也有4.25厘，亦屬較高水平。

虛擬銀行繼續值得關注，3個月存期現有資金，富融4.1厘，平安壹賬通4厘。

其餘銀行都集中搶奪大額本金，例如南商、招商永隆等都有高於4厘年利率，不過起存額均要百萬元起跳。

新客戶新資金高達6厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期則減幅頗大，分別退守4厘及4.6厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年2月20日

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