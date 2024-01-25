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定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 12:29 2024/01/25

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目前港元定存仍然有5厘高息，新客戶5.2厘、現有客戶新資金4.6厘，現有資金年利率退守4.4厘。

2024年定期存款現減息潮，多個5厘高息下架，但亦有少數銀行逆勢加息。目前港元定存仍然有5厘高息，新客戶5.2厘、現有客戶新資金4.6厘現有資金退守4.4厘。美元存息也見下調，多個存期均已失守5厘水平。圖為不同存期最高年利率之選︰

點擊圖片放大

港元定期存款目前還有5厘高息，3個月存期有兩個5厘，3個月以上已絕跡5厘。雖然高息優惠驟眼看很吸引，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如花旗的5.2厘、工銀亞洲的5厘、大新銀行的4.6厘等，均要新客戶及大額新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，在減息潮下，銀行集中爭奪新客戶新資金，現有資金的年利率差距漸擴大，但仍有最高4.4厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金 ─ 12個月4厘

美國今年有機會減息，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行僅餘3間，但門檻都頗高，例如招商永隆的4厘需500萬元起存，並在手機銀行開立。大眾銀行的50萬元4厘較為低門檻

起存額再少一點的則要跌至3厘多才有，可留意交銀香港，其電子渠道現有資金，12個月也有3.8厘，2萬元起存。

【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！

現有資金 ─ 6個月4.3厘

虛銀匯立（WeLab Bank）減存息後，6個月存期由4.5厘回落至4厘，這存期現有資金最高息要數南商及信銀國際的4.3厘，但都屬理財客戶的優惠。

想低門檻？可留意交銀香港及星展銀行，起存額10萬元以下有4.2厘。

部分虛擬銀行低起存額，亦毋需新資金，例如富融及天星銀行，6個月存期都有4.1厘。

現有資金 ─ 3個月4.5厘

3個月存期的現有資金同樣退守4.5厘以下，上述提及過的富融及天星銀行都有4.4厘，而平安壹賬通銀行的4個月存期也有4.4厘。

其餘銀行都集中搶奪大額本金，例如南商、富邦等都有高於4厘年利率，不過起存額均要百萬元起跳。

新資金5厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期則減幅頗大，分別退守4.25厘及4.5厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年1月25日

ET至高息
【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」　拆解最新策略　銀行集中加呢個存期！

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