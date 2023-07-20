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定期存款利率邊間好？新資金4.6厘破頂、現有資金4.3厘（7月21日更新）

收息攻略 12:28 2023/07/20

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目前不同存期最高息的定期存款利率，請看下圖︰

  •  

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，有些門檻高達數百萬，也有些低門檻的，不足1萬元也可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.3厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

現有資金4.3厘　省卻搬錢麻煩

拆息帶動港元定存近兩個月高企，連現有資金都有4厘水平，且涵蓋不同存期。

目前最高的現有資金優惠，是富邦銀行，12個月、6個月、3個月存期有4.3厘，100萬元起存，需經手機銀行開立。

大眾銀行本周也加息，50萬元現有資金，6個月及3個月存期最高4.3厘，新舊資金皆可。

低門檻可留意虛擬銀行，匯立銀行最高為4.3厘，10元起存，為9個月及6個月的優惠。另一虛銀富融，6個月則有4.2厘；而平安壹賬通銀行，3個月、4個月及6個月存期都有4厘。

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.15厘，50萬元可開立，需經電子渠道。

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，目前新資金最高4.6厘，是大眾銀行的手機銀行優惠，與現有資金相比，有些微優勢，詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年7月21日

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高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

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欄名 : 存款收息

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