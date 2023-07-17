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定期存款利率邊間好？新資金4.4厘、現有資金最高4.2厘　省卻搬錢煩惱（7月17日更新）

收息攻略 11:44 2023/07/17

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目前不同存期最高息的定期存款利率，請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，有些門檻高達數百萬，也有些低門檻的，不足1萬元也可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.2厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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不同存期都有4厘

各國加息方興未艾，美聯儲也講明是稍稍暫停，下半年勢必再加息。港元定存近兩個月高企，連現有資金都有4厘，且涵蓋不同存期。

目前最高的現有資金優惠，是虛銀富融銀行，6個月存期有4.2厘，由1元至100萬元起存也是4.2厘。另一虛銀平安壹賬通，3個月、4個月及6個月存期都有4.1厘。

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.15厘，50萬元可開立，需經電子渠道。

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

招商永隆有最高4.1厘，9個月、6個月及3個月港元定存的現有資金都有，均為招商永隆的手機銀行優惠，起存額為50萬元，但若是1萬元至50萬元以下，也有4.05厘。

富邦則在12個月、6個月及3個月的現有資金都有4厘，不過起存額就要100萬元，經手機銀行開立。

大眾銀行3個不同存期都有4.1厘，起存額50萬元便可。

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，目前新資金最高4.4厘，與現有資金相比，有些微優勢，詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年7月17日

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欄名 : 存款收息

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