定期存款利率邊間好？新資金無優勢　現有資金同為4.35厘｜新客戶6厘（附不同存期最高息之選）

▲ 港元定期存款年利率邊間好？新客戶年利率高達6厘，現有客戶而言，無論新舊資金最高都是4.35厘。

美國6月減息機會大，股市氣氛回穩，部分銀行本周減存息。

新資金最高6厘，屬全新客戶的優惠。

現有客戶新資金最高4.35厘，與現有資金同等年利率。

下圖為不同存期最高年利率之選︰

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港元定期存款竟有6厘高息？雖然高息優惠驟眼看很吸引，但主要是為吸納新客戶而設的，例如工銀亞洲的6厘、花旗銀行的5厘等等，都是新客戶專屬優惠。

至於現有客戶？新資金優惠最高只有4.35厘，與現有資金同等年利率。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，近日中小行重現搶存潮，現有資金都有高達4.35厘，與新資金相比具競爭力︰

港元現有資金優惠

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現有資金精選一︰4.35厘、新舊資金同價

信銀國際上周加息至4.35厘，至目前仍持續，而且罕有地新舊資金年利率一樣，連低門檻一般客戶也有逾4厘。

4.35厘屬CITICdiamond客戶的3個月存期，10萬元起存，一般客戶則為4.25厘，上述優惠新舊資金一樣。

縱觀多間銀行，若只計現有客戶，新資金優惠最高也信銀這款4.35厘，因此是新舊資金同價。

建行亞洲的現有客戶新資金也有4.35厘，但需100萬元起存，年利率一樣，但門檻就高得多。

現有資金精選二︰低門檻4.2厘

虛擬銀行平安壹賬通近日加息至4.2厘，屬3個月或4個月存期，僅100元起存，毋需新資金，亦無指定戶口要求。

另一虛銀匯立（WeLab Bank）早前收起4.5厘，6個月存期改為4厘，同樣毋需新資金。並另推7個月4.1厘，都屬低門檻之選。

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低門檻也有大量4厘選擇，以下均是現有資金4厘之選︰

富融銀行3個月4.1厘（不設最低存款額）

創興銀行3個月4.1厘（電子渠道、5000元起存）

交銀香港6個月4厘（電子渠道、2萬元起存）

工銀亞洲3個月4厘（電子渠道、5萬元起存）

現有資金精選三︰12個月4厘、僅100元起存

平安壹賬通4.0厘

100元起存，無新資金要求

屬虛擬銀行

儘管市場調整美國第一次減息時間點的預期，但普遍相信息口下跌是長期趨勢，本港息口同樣有望回落，目前12個月港元定存有不少已失守4厘，現有資金又能守住4厘的銀行，目前有兩間銀行。

虛擬銀行平安壹賬通，起存額只有100元，是目前最低門檻的12個月4厘，現有資金可開立。

若可接受較高門檻，信銀國際的理財客戶有4.2厘，一般客戶也有4.1厘，同樣是新舊資金都一樣。

招商永隆的現有資金也有4厘，但門檻極高，需500萬元起存，並在手機銀行開立，大戶一年激賺20萬元利息。

大部分銀行退守3.7厘，例如虛擬銀行匯立，10元起存3.7厘；交銀香港的電子渠道現有資金，12個月也有3.7厘，2萬元起存；星展銀行5萬元起存3.65厘。

現有資金精選四︰3個月4.25厘、無理財戶口要求

創興銀行4.25厘，50萬元起存

5000元起存4.1厘，豐儉由人

電子渠道開立

無理財戶口要求

創興銀行的「雲利率」，50萬元起存，3個月年利率有4.25厘，一季速賺約$5,300。如果5000元起存也有4.1厘。

其餘銀行都集中搶奪大額本金，例如南商、招商永隆等都有高於4厘年利率，不過起存額均要百萬元起跳。

新客戶新資金高達6厘

新資金而言，近日銀行雖然減息，仍有5厘選擇，屬3個月存期。12個月及6個月存期也有加息，分別最高4.1厘及4.5厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2024年3月13日

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