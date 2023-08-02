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定期存款利率邊間好？新資金最高4.6厘、現有資金4.3厘（8月2日更新）

收息攻略 17:00 2023/08/02

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目前不同存期最高息的定期存款利率，請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。滙豐的5.21厘要特選客戶、渣打的4.55厘又要全新優先理財客戶，門檻不低。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，部分有些是低門檻的，不足1萬元也可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.3厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.3厘　低門檻4.2厘

目前現有資金都有4厘水平，且涵蓋不同存期，是富邦的手機銀行優惠，12個月、6個月、3個月，以致1個月及2個月存期都有4.3厘，但要100萬元起存。

但低門檻的高息亦漸漸多了，星展銀行及平安壹賬通都於今天（8月2日）加了息，星展12個月現有資金，5萬元起存就有4.2厘；平安壹賬通的6個月及3個月存期，加至4.2厘，100元就可起存。另一虛銀富融，6個月存期亦有4.2厘。

大眾銀行也有最高4.3厘加息，50萬元起存，3個月存期最高4.3厘，若果是新資金，可再加額外0.3厘，即最高有4.6厘。

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.25厘，50萬元可開立，需經電子渠道。

【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？

上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，不計滙豐、渣打等給予特選客戶的優惠，目前新資金最高4.6厘，大眾銀行及工銀亞洲都有提供，與現有資金相比，有些微優勢，詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年8月2日

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