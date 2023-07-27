定期存款利率邊間好？新資金加至4.7厘再破頂、現有資金4.4厘（7月27日更新）

目前不同存期最高息的定期存款利率，請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。滙豐的5.21厘要特選客戶、渣打的4.55厘又要全新優先理財客戶，門檻不低。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，部分有些是低門檻的，不足1萬元也可以開立。目前現有資金不遜新資金，港元最高有4.4厘！詳見下圖︰

港元現有資金優惠

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現有資金4.4厘 省卻搬錢麻煩

拆息帶動港元定存近兩個月高企，連現有資金都有4厘水平，且涵蓋不同存期。

隨着大眾銀行今天（7月27日）再加息，50萬元起存，3個月存期最高4.4厘，這是目前最高息的現有資金優惠。其6個月及12個月存期，也分別有4.3厘及4.2厘。大眾銀行的6個月及3個月存期，若果是新資金，可再加額外0.3厘，即最高有4.7厘。

富邦銀行的現有資金，不同存期都有4.3厘，12個月、6個月、3個月、2個月及1個月存期，100萬元起存有4.3厘，需經手機銀行開立。

低門檻可留意虛擬銀行，匯立銀行最高為4.1厘，10元起存，為12個月的優惠。另一虛銀富融，6個月則有4.2厘。而平安壹賬通銀行，3個月、4個月及6個月存期都有4厘。

創興銀行的3個月存期「雲利率」4.25厘，50萬元可開立，需經電子渠道。

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上述現有資金優惠，一點也不比新資金遜色，不計滙豐、渣打等給予特選客戶的優惠，目前新資金最高4.7厘，是大眾銀行的手機銀行優惠，與現有資金相比，有些微優勢，詳情如下︰

港元新資金優惠

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如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶 自製新資金 一定要識

本文最後更新日期︰2023年7月27日

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