定期存款利率邊間好？新舊資金都有5厘（附不同存期最高息之選）

▲ 港元定存近日突破5厘，無論新舊資金都有5厘水平，最高達到5.1厘。

滙豐、中銀等大行近日又加存息，推動港元定存再衝上5厘以上，新舊資金都有5厘選擇，最高達5.1厘，最少4個存期衝上5厘水平，多個選擇比綠債更高息。目前多個不同存期、從3個月到12個月存期，最高息的均有4.6厘或以上，一律創新高。詳情請看下圖︰

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最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如南商的5.05厘要特選客戶大額新資金，富邦的5厘也要50萬元起存，創興5厘或東亞的4.95厘要新客戶。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有5.1厘，而且是低門檻的選擇，傳統銀行則有最高4.9厘︰

港元現有資金優惠

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現有資金5.1厘 傳統銀行4.9厘

目前現有資金最高達5.1厘，也是全城最高，上圖沒有列出，因為屬9個月存期，是虛擬銀行匯立（WeLab Bank）的優惠，起存門檻低，僅10元可開立，而且不限新舊資金。其12個月存期也有4.9厘，屬現有資金中最高的長息。

這優惠由虛擬銀行提供，如果想找傳統銀行，現有資金最高也有4.9厘，但起存門檻達100萬元，屬富邦銀行的手機銀行優惠，12個月、6個月及3個月存期都有最高4.9厘。如果是新資金更有5厘。

門檻較低的有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.8厘。如果是5000元起存，也有4.65厘。

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多間銀行現有資金4.6厘 門檻不高

低門檻吼實虛擬銀行，除匯立外，目前平安壹賬通銀行的4個月存期有4.7厘，僅100元起存，毋需新資金；富融銀行近日把12個月存期加至4.6厘，不設最低存款額，毋需新資金。

6個月存期有4.6厘，分別是星展銀行、交銀香港及富融銀行的優惠，3者門檻都不高，星展及交銀的起存額分別為5萬元及2萬元，富融不設最低起存額，3者同樣是現有資金優惠。

新資金3個5厘選擇 高息過綠債

新資金而言，南商特選理財客戶有5.05厘；創興新客戶5厘優惠，在11月份再度延續；而富邦銀行的手機新資金，不同存期都有5厘。另外，東亞銀行及交銀香港都有最高4.95厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

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本文最後更新日期︰2023年11月1日

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