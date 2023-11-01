  • 29°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款利率邊間好？新舊資金都有5厘（附不同存期最高息之選）

收息攻略 07:30 2023/11/01

分享：

分享：

港元定存近日突破5厘，無論新舊資金都有5厘水平，最高達到5.1厘。

滙豐、中銀等大行近日又加存息，推動港元定存再衝上5厘以上，新舊資金都有5厘選擇，最高達5.1厘，最少4個存期衝上5厘水平，多個選擇比綠債更高息。目前多個不同存期、從3個月到12個月存期，最高息的均有4.6厘或以上，一律創新高。詳情請看下圖︰

點擊圖片放大

最近有不少高息定期推廣，但讀者查詢之下往往失望而回，因為這些優惠不是要新客戶，就是要新資金。例如南商的5.05厘要特選客戶大額新資金，富邦的5厘也要50萬元起存，創興5厘或東亞的4.95厘要新客戶。

以下為你介紹最高息的現有資金定存，目前現有客戶、現有資金的年利率不遜新資金，港元最高有5.1厘，而且是低門檻的選擇，傳統銀行則有最高4.9厘︰

港元現有資金優惠

點擊圖片放大

現有資金5.1厘　傳統銀行4.9厘

目前現有資金最高達5.1厘，也是全城最高，上圖沒有列出，因為屬9個月存期，是虛擬銀行匯立（WeLab Bank）的優惠，起存門檻低，僅10元可開立，而且不限新舊資金。其12個月存期也有4.9厘，屬現有資金中最高的長息。

這優惠由虛擬銀行提供，如果想找傳統銀行，現有資金最高也有4.9厘，但起存門檻達100萬元，屬富邦銀行的手機銀行優惠，12個月、6個月及3個月存期都有最高4.9厘。如果是新資金更有5厘。

門檻較低的有創興銀行的「雲利率」優惠，要在網上或手機銀行開立，50萬元起存，3個月存期有高達4.8厘。如果是5000元起存，也有4.65厘。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

多間銀行現有資金4.6厘　門檻不高

低門檻吼實虛擬銀行，除匯立外，目前平安壹賬通銀行的4個月存期有4.7厘，僅100元起存，毋需新資金；富融銀行近日把12個月存期加至4.6厘，不設最低存款額，毋需新資金。

6個月存期有4.6厘，分別是星展銀行、交銀香港及富融銀行的優惠，3者門檻都不高，星展及交銀的起存額分別為5萬元及2萬元，富融不設最低起存額，3者同樣是現有資金優惠。

新資金3個5厘選擇　高息過綠債

新資金而言，南商特選理財客戶有5.05厘；創興新客戶5厘優惠，在11月份再度延續；而富邦銀行的手機新資金，不同存期都有5厘。另外，東亞銀行及交銀香港都有最高4.95厘。新資金詳情如下︰

港元新資金優惠

點擊圖片放大

如果想做新資金優惠，又礙於資金有限，可考慮「自製新資金大法」，詳情看︰賺盡高息定存法寶　自製新資金   一定要識

本文最後更新日期︰2023年11月1日

更多高息存款︰

【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

【美元定期存款】3個月5.7厘、不同存期都有5厘、長息5.1厘低門檻

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控業績前瞻 騰訊擬被減持點部署？

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽
今日
【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽
【定期存款2023】9個月5.1厘新高位　「5厘俱樂部」最少4銀行｜盤點11月份定存優惠
今日
【定期存款2023】9個月5.1厘新高位　「5厘俱樂部」最少4銀行｜盤點11月份定存優惠
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/10/31
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！中資行長息2.8厘
2023/10/31
【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！中資行長息2.8厘
【定期存款】12個月突破5厘收息$25,000、低門檻賺4.6厘　美元5.3厘新高
2023/10/30
【定期存款】12個月突破5厘收息$25,000、低門檻賺4.6厘　美元5.3厘新高
中銀香港（02388） 綠色債券 滙豐控股（00005） 財富及資產管理 退休基金 退休 退休規劃產品 財富及退休規劃 花旗銀行 港元

上一篇文章

【定期存款2023】9個月5.1厘新高位　「5厘俱樂部」最少4銀行｜盤點11月份定存優惠

下一篇文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款