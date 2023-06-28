【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費

淘寶是最熱門的網購平台之一，不過自7月10日起，淘寶購物的手續費將有所調整。以往使用支付寶香港（Alipay HK）等方法的交易，皆免手續費，但此後將會調整為1%。不過，使用信用卡或 PPS 付款的手續費將由現行的2.5%下調至1.5%。下表列出各付款方法的手續費詳細資訊。

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如果用支付寶香港餘額或銀行賬戶付款，將會出現手續費用，為1%。而使用信用卡（中銀及恒生除外）或 PPS 付款，手續費則由2.5%下調至1.5%。恒生信用卡的手續費為1.3%，中銀信用卡則由1.5%下調至1.2%，但需留意，中銀信用卡的1.2%手續費為限時優惠，當中亦只有中銀淘寶World萬事達卡可以免手續費及年費。各種免費手續費的付款方法，分別如下:

1.螞蟻銀行存款寶 Ant Bank PayLater

AlipayHK已認證用戶開通Ant Bank毋需遞交身分證明文件，即可完成開立，此支付方法免手續費。

2.中銀淘寶 World 萬事達卡

中銀淘寶World萬事達卡提供淘專屬優惠。使用該卡在「手機淘寶」手機應用程式或淘寶網（world.taobao.com）透過AlipayHK手機應用程式進行交易，可享有0%的淘寶購物手續費。

迎新優惠:獲得高達HKD$300現金回贈。

3.渣打 Q credit card

渣打與AlipayHK合作推出「渣打Q credit card」，推出免費優惠，不過僅限每月前五筆交易。

迎新優惠：HKD$200 AlipayHK禮券、HKD$800獎賞（適用於AlipayHK商戶、淘寶付款及繳費）

4. 信用卡回贈抵銷手續費

除上述3種辦法外，還有一種方法是以信用卡的回贈去抵銷。雖然回贈設上限，但至少有一部分金額可以用這個方法免手續費。

淘寶有香港站，但貨品價格仍以人民幣標示，交易時涉及貨幣兌換，銀行或發卡機構或會視之為外幣交易，可能產生高達2%的手續費。此外，淘寶網還會收取交易手續費，加起來可能高達5%。

在淘寶網站上直接使用Visa或MasterCard付款，有機會將被收取5%的手續費，其中包括淘寶的3%交易費以及銀行的1.95%外幣手續費。只有海外及線上回贈較高及免海外簽帳手續費的信用卡，才能完全抵消這個昂貴的手續費兼有賺。即看下圖3張信用卡優惠︰

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1.中銀Chill卡

使用中銀信用卡通過支付寶HK付款，手續費只需1.3%，加上1.95%的外幣手續費，總手續費僅為3.25%。雖然3.25%的手續費不低，但只要用戶使用中銀 Chill Card付款，就能夠抵消費用。因為中銀 Chill Card海外和網上簽賬都有5%的回贈，不過每月回贈上限只有HK$150，海外、網上或手機支付每月簽賬滿HK$3,000或以上時就會用盡。

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-海外、網上及手機支付5%現金回贈

網上簽賬包括本地/海外網站以信用卡簽賬消費

-迎新優惠：新客戶兩個曆月內累積簽賬滿港幣 5,000 元或以上可享「港幣 500 元現金回贈」

2.MMPOWER World Mastercard

MMPOWER World Mastercard網上簽賬及消費時，可享有類別回贈高達5% +FUN Dollars：

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-網購簽賬：5%回贈(每月回贈上限 $800 +FUN Dollars)（即簽賬每滿HKD250，可賺取$1 +FUN Dollar）

上述回贈已包括恒生信用卡基本之0.4% +FUN Dollars

-手機支付、餐飲、旅行外幣、電子產品、娛樂簽賬（5選2）：5.4%回贈

此外，持卡人在MCL戲院觀影時不僅可以獲得細爆谷，還可以在網上訂票時免除手續費。

新卡持卡人可享有豐厚的迎新優惠。在批卡後的首60天內，只要簽賬滿HK$5,000，就可以獲得$700 +FUN Dollars的獎賞；或者可以選擇獲得10張MCL戲院戲票。

3.AEON Wakuwaku

-網上簽賬：6%現金回贈

-日本簽賬：3%現金回贈

(總回贈上限$300，以網上簽賬計即為$5,000上限，額外回贈會在月月結單入賬)

-永久免年費，無需入息要求

豁免海外簽賬附加費

此外，新申請的持卡人可獲迎新優惠：

-在首60天內，若網上簽賬滿HK$8,000，可享高達10%的現金回贈，最高回贈為HK$500。

-在首60天內，若在指定類別*簽賬，可享最高達HK$200的現金回贈。

-透過「AEON 香港」手機應用程式成功申請該信用卡，還可以獲得HK$200的現金回贈。

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