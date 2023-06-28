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【今日優惠精選】酒店自助餐買2送2、今日起開搶｜Casablanca夏日感謝祭　低至$99

精明消費 07:30 2023/06/28

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.九龍東皇冠假日酒店：自助餐 買2位成人 送2位小童

九龍東皇冠假日酒店推出自助餐快閃優惠，「任食童盟」買2位成人送2位小童，今日10點，限量開搶。

快閃「任食童盟」開搶：按此

「蠔得喜」自助午餐，買兩位成人送兩位小童(3至12歲)只需815.2元/4位，人均203.8元/位(原價1,311.2元/4位)
限量440套，只適用於星期一至五

「蠔得喜」自助午餐，買兩位成人送一位小童(3至12歲)只需882.4元/3位，人均294.1元/位(原價1,170.4元/3位)
限量180套，只適用於星期六及日

「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐，買兩位成人送兩位小童(3至12歲)只需1,347.2元/4位，人均336.8元/位(原價2,103.2元/4位)
限量360套，只適用於星期一至四

「生蠔.松葉蟹腳. 片皮鴨」自助晚餐，買兩位成人送一位小童(3至12歲)只需1,401.4元/3位，人均467.1元/位(原價1,819.4元/3位)
限量260套，只適用於星期五至日

開售日期：2023年6月28日10:00, 售完即止
用餐日期：2023年7月1日至8月31日
地址：將軍澳唐德街3號 九龍東皇冠假日酒店1樓（港鐵將軍澳站C出口）

    點擊圖片放大

2. Casablanca：夏日激減瘋搶感謝祭

即日起至7月2日，Casablanca推出夏日感謝祭，激抵之選有Massa Basic 純棉印花系列床笠連枕袋瘋搶價99元起，印花輕柔冷氣被均一價159元，全棉印花冷氣被均一價269元，還有Massa Basic純棉印花系列智慧被袋套裝僅299元起。

另外，購買任何貨品折實後滿1000元即減50元，滿2000元即減100元，如此類推，會員全單額外92折起。

    點擊圖片放大
    +2

3. 百佳: 網店原箱優惠

百佳網店精選原箱優惠，出前一丁麻油味原箱100克30包裝92.9元/箱、屈臣氏蒸餾水4.5公升4支裝原箱80元/箱、Tempo極吸萬用抽取式廚紙 (原箱) 12包裝68元/箱、花王漂白水2.5公升裝76元/4支。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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