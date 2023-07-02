【私人貸款2023】想借20萬／50萬／100萬邊間最抵？比較8家銀行私人貸款

隨著美國加息周期未完，無論是定期存款、樓宇按揭甚至學生貸款，各樣利率只是有增無減。私人貸款也一樣，在利率高企的情況下，各家銀行除了免收手續費，更轉戰現金回贈吸客，其中以東亞銀行回贈12,000元最多。不過只比較現金回贈未必適合，本網整合8家銀行的私人貸款計劃，讓讀者在同一基準下作比較。

■各家銀行私人貸款比較■

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單看各家銀行標榜的最低年利率，利率最優惠是東亞銀行的1.33%，這是以貸款額100萬元、還款期12個月和12,000元現金回贈計算得出。如果撇除現金回贈，同樣條件下的實際年利率為3.58%。

值得留意，如果想得到東亞最多12,000元的現金回贈，也有不少條件需要符合，當中包括：

特選客戶在網上成功申請100萬元或以上的貸款、選擇12-60個月還款期，可獲得 7,000元 現金回贈

現金回贈 全新客戶成功申請100萬元或以上的貸款、選擇12-60個月還款期，可獲得 1,800元 現金回贈

現金回贈 現有支薪戶口客戶成功申請100萬元或以上的貸款、選擇12-60個月還款期，可獲得3,200元現金回贈

若以實際年利率計算，假設借貸20萬元、還款期12個月，最低成本的是虛擬銀行livi bank，總利息支出為4,560元。該行的私人貸款額度最多為100萬元，如果需要更大額流金資金的讀者或未必太適合。

livi借$20萬成本$4,560 工銀借「一球」年息3.02%最低

在借貸50萬元及100萬元、還款期12個月的情況下，均以工銀亞洲的實際年利率最低，分別為3.47%及3.02%，總利息支出9,299.9元及16,209.53元。該行亦推出私人貸款優惠，於2023年12月31日或之前申請, 獲成功批核並提取貸款金額30萬至149.99萬元，可獲得100元現金回贈；獲成功批核並提取貸款金額達150萬元，就可以獲得3000元現金回贈。

如果需要大額資金的讀者，就可以考慮中銀香港、渣打銀行和工銀亞洲，這3家銀行的借貸額上限均為400萬元或月薪的12至18倍。不過在進行貸款活動前，請注意要準時還款，如果提前還款或會產生罰息；同時謹記借貸投資有風險，應該按實際需要謹慎借錢。

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