  • 29°C
香港時間 : 2023702日 (週日) 10:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私人貸款2023】想借20萬／50萬／100萬邊間最抵？比較8家銀行私人貸款

個人增值 10:30 2023/07/02

分享：

分享：

隨著美國加息周期未完，無論是定期存款、樓宇按揭甚至學生貸款，各樣利率只是有增無減。私人貸款也一樣，在利率高企的情況下，各家銀行除了免收手續費，更轉戰現金回贈吸客，其中以東亞銀行回贈12,000元最多。不過只比較現金回贈未必適合，本網整合8家銀行的私人貸款計劃，讓讀者在同一基準下作比較。

■各家銀行私人貸款比較■

    點擊圖片放大
    +2

單看各家銀行標榜的最低年利率，利率最優惠是東亞銀行的1.33%，這是以貸款額100萬元、還款期12個月和12,000元現金回贈計算得出。如果撇除現金回贈，同樣條件下的實際年利率為3.58%。

值得留意，如果想得到東亞最多12,000元的現金回贈，也有不少條件需要符合，當中包括：

  • 特選客戶在網上成功申請100萬元或以上的貸款、選擇12-60個月還款期，可獲得7,000元現金回贈
  • 全新客戶成功申請100萬元或以上的貸款、選擇12-60個月還款期，可獲得1,800元現金回贈
  • 現有支薪戶口客戶成功申請100萬元或以上的貸款、選擇12-60個月還款期，可獲得3,200元現金回贈

若以實際年利率計算，假設借貸20萬元、還款期12個月，最低成本的是虛擬銀行livi bank，總利息支出為4,560元。該行的私人貸款額度最多為100萬元，如果需要更大額流金資金的讀者或未必太適合。

livi借$20萬成本$4,560　工銀借「一球」年息3.02%最低

在借貸50萬元及100萬元、還款期12個月的情況下，均以工銀亞洲的實際年利率最低，分別為3.47%及3.02%，總利息支出9,299.9元及16,209.53元。該行亦推出私人貸款優惠，於2023年12月31日或之前申請, 獲成功批核並提取貸款金額30萬至149.99萬元，可獲得100元現金回贈；獲成功批核並提取貸款金額達150萬元，就可以獲得3000元現金回贈。

如果需要大額資金的讀者，就可以考慮中銀香港、渣打銀行和工銀亞洲，這3家銀行的借貸額上限均為400萬元或月薪的12至18倍。不過在進行貸款活動前，請注意要準時還款，如果提前還款或會產生罰息；同時謹記借貸投資有風險，應該按實際需要謹慎借錢。

相關文章︰定期存款邊間好？現有資金最高5厘　港元都有4.2厘（新增不同存期最高息之選）

70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念

專家說「現金不再為王」　但有錢人仍在囤積現金

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【著數優惠】AlipayHK、支付寶派$15億優惠　7.1起登入即可領取
2023/06/29
【著數優惠】AlipayHK、支付寶派$15億優惠　7.1起登入即可領取
【遊日必睇】ICOCA正式接入Apple Pay　3大交通卡選擇　4個超簡單綁定步驟
2023/06/28
【遊日必睇】ICOCA正式接入Apple Pay　3大交通卡選擇　4個超簡單綁定步驟
【人民幣匯款】5個App輕鬆匯款內地　匯率、手續費比較
2023/06/10
【人民幣匯款】5個App輕鬆匯款內地　匯率、手續費比較
開戶送$4,700、Tesla股票、美股免佣｜5家券商迎新優惠一覽
2023/06/10
開戶送$4,700、Tesla股票、美股免佣｜5家券商迎新優惠一覽
【旅遊必睇】SIM卡都有「先用後付」？每日19元起
2023/06/09
【旅遊必睇】SIM卡都有「先用後付」？每日19元起
按揭貸款 著數優惠 中銀 livi Bank 東亞 現金回贈 經濟 私人貸款 定期存款 借貸

下一篇文章

結婚前要坦白的5個金錢真相　43%人對伴侶隱瞞／謊報財務狀況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓
夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓
結婚前要坦白的5個金錢真相　43%人對伴侶隱瞞／謊報財務狀況
結婚前要坦白的5個金錢真相　43%人對伴侶隱瞞／謊報財務狀況
【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【天價名畫】破歐洲紀錄　香港買家8.5億投得《持扇的女子》
【天價名畫】破歐洲紀錄　香港買家8.5億投得《持扇的女子》
專家說「現金不再為王」　但有錢人仍在囤積現金
專家說「現金不再為王」　但有錢人仍在囤積現金
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款