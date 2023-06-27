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可持續發展成全球重要議題　保險業如何把握良機？

博客 17:36 2023/06/27

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可持續發展已經成為全球重要的議題，持份者日益關注商界在環境、社會及管治（ESG）的表現，保險業亦不能獨善其身，需要正視可持續發展所帶來的挑戰和機遇。然而，現時本港企業對ESG的認知比較薄弱，根據去年11月發布的「金融科技人才研究報告」顯示，近四成受訪企業完全不熟悉ESG，雖然其餘受訪者表示對ESG有完全（19%）或一些（43%）認知，唯當中少於一半的保險或保險科技公司（46%）具備ESG知識。此外，表示對ESG有完全認知的受訪者當中，只有16%表示會定期檢視企業的ESG表現，報告認為採納ESG比率低的其中一個原因，是由於企業不清楚實踐ESG對它們帶來什麼裨益。

納入ESG有助提升企業競爭力

事實上，可持續發展蘊藏機遇，若果持份者對可持續發展的關注度不斷提高，變相推動更多企業在日常運作管理中納入ESG元素，如果企業貫徹ESG的理念，例如出版報告披露ESG表現，更有助提升企業的品牌認知度和競爭力。此外，可持續發展更衍生業務拓展機會，例如本港市場開始推出綠色保險產品，有關產品讓客戶獲得保障之餘，更能瞭解當中的綠色投資策略，展示企業對ESG的承擔。

3大方向加强ESG

可持續發展潛力無限，作為本港網上保險的先驅，筆者所屬的公司就著3大方向致力推動可持續發展，為持份者創造更大價值。

  • 科技：我們善用科技，帶來簡易流暢並創新的網上保險方案，減少浪費和能源消耗，致力邁向低碳經濟，包括運用大數據資料分析提升客戶體驗和營運效率。此外，我們會與認同可持續發展理念的供應商和商業夥伴合作，例如採用騰訊的雲端科技，建立低碳數碼建設，以助減少碳排放
  • 管治與教育：我們通過制定政策和標準以建立健全管治，確保員工遵守商業慣例、企業管治、風險管理和內部控制的最佳實務標準。另外，我們教育員工和大眾ESG相關的資訊，提升他們對可持續發展的認知。例如，我們在今年6月下旬舉辦名為「藍．惜地球」環保活動，旨在向大眾宣揚綠色生活訊息
  • 產品：我們致力設計及推出創新的人壽及健康保障，協助減輕大眾醫療負擔。舉個例子，我們在疫情期間推出全港首創藥劑計劃，客戶能夠以相宜保費獲得實報實銷的藥劑保障，減輕他們日常醫療開支

4大趨勢推動可持續發展

近年可持續發展在金融界成為炙手可熱的話題，筆者早前亦獲電視台邀請出席財經論壇，與在場的商界翹楚分享保險業如何協助推動可持續發展。筆者在論壇上談及現時保險業推動可持續發展的4大趨勢：

  • 強化對環境和氣候風險的管理：加強對自然災害和氣候異常事件的應對能力和風險評估，以減少損失和提高風險管理水平
  • 加強社會責任投資：加強投資於可持續能源企業、社會福利事業等領域，支持可持續發展之餘，更為公司品牌製造長遠價值
  • 重視綠色金融：推出綠色保險產品，這些產品在投資決策中除了考慮財務因素外，亦將ESG元素納入為主要投資策略的考慮因素
  • 加速推動數碼化轉型：運用科技以提高業務效率和服務質量，同時也有助於減少紙張使用和減少碳排放

全球對推動可持續發展為大勢所趨，保險業亦已加緊裝備，應對可持續發展帶來的機遇。可能有人會認為推動可持續發展知易行難，但筆者相信只要具有決心，攜手與志同道合的持份者合作，定能水到渠成。就好像筆者所屬的公司早前推出品牌宣傳口號「保險就係咁簡單」一樣，推動可持續發展其實「就係咁簡單」。

【關於作者】孔德秋現為Blue行政總裁兼執行董事，他在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業，並於多間知名金融機構出任環球及地區高級行政要職。

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撰文 : 孔德秋 Blue 行政總裁兼執行董事

欄名 : 保險要識「簡」

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