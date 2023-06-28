現代投資組合理論之父去世 他在華爾街掀起過一場革命

現代投資組合理論之父、諾貝爾獎得主、美國著名經濟學家哈利·馬可維茲（Harry Markowitz）近日以95歲高齡離世。Markowitz的研究顛覆了傳統的選股思維，在華爾街掀起一場革命，他亦和提出夏普比率的William F. Sharpe一同取得1990年的諾貝爾經濟學獎。

在Markowitz之前，投資界認為最好的股票市場策略，是選擇具有最佳前景的公司的股票。而在1952年，Markowitz發表了論文《投資組合的選擇》，用現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory，MPT）推翻了傳統股票策略。

投資組合風險 更多依賴相互關係

這個理論的研究核心是風險和回報之間的基本關係，Markowitz表示，投資組合的風險很少依賴於其成分股票和其他資產的風險，反而更多依賴它們之間的關係。理論主要幫助投資者如何利用分散投資來最佳化投資組合，即在既定風險下，最大化回報，以及期望回報水平下，最小化風險。他是將數學方法應用於股票市場的第一人，還繪製了判斷最優投資組合的「有效前沿」。

投資組合前沿

投資組合前沿也稱為有效前沿（Efficient Frontier），是現代投資組合理論中的重要研究成果，是一組使每個標準差（風險）水平的預期收益最大化的投資組合。

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由上圖可見，曲線的上部是「有效邊界」，即A點的上面， 它是在特定標準差水平下最大化預期回報的風險資產的組合。 因此，曲線這一部分上的任何投資組合都可以在特定的風險水平下提供最佳的預期回報。而A點的位置是最小方差的投資組合，也就是最小化風險的風險資產組合。

圖中的點B是最優市場投資組合，其中至少包含一種無風險資產，它由與有效邊界相切的線表示，也稱為資本配置線（CAL）。

綜上所述，理性的風險厭惡投資者應該持有落在有效邊界上的投資組合，因為它們能在特定的風險水平下，獲得盡可能高的預期回報。最優投資組合是B點的資產組合，即一種無風險資產與一種風險資產的組合。

讓大家知道多元化好處

現在經常會在網絡上或理財書籍上看到「多樣化投資」這一概念，其實也是出自現代投資組合理論。以前，人們做的是個別股票的投資，都是單點方管理，甚至認為分散投資不是有邏輯的，在這個理論出現後，才讓大家明白多元化投資對規避風險及增加回報的重要性。

這是學術界有史以來第一次將投資組合多元化的好處進行量化，並利用高等數學來計算組合投資之間的相關性，這一突破性見解已經滲入資金管理各個方面。

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